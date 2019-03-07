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穿柵欄找鄰居哈士奇玩！4歲童手被咬斷　網友聲援：饒狗命

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▲▼哈士奇咬斷男孩手，面臨安樂死。（圖／gofundme）

▲哈士奇Bear意外肇事面臨安樂死。（圖／gofundme）

寵物小組／綜合報導

美國猶他州4歲男孩手套著襪子伸進鄰居家柵欄，想跟哈士奇玩，卻被咬傷必須截去手掌和7.6公分手臂，咬人的哈士奇因此將被安樂死，不過許多人認為狗兒可能誤以為是襪子，而且妥當的關在自家，實在不應該因此送命。

根據Fox10報導，2隻哈士奇Bear和Polar被關在實心的柵欄裡，而小男孩把手放進襪子，想用「襪子人偶」跟狗玩，沒想到把手從柵欄下緣伸進去就被Bear咬住，當時小男孩父親在屋內聽到動靜，趕緊跑出來叫救護車並試圖止血。

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雷頓市警方表示，小男孩很勇敢，搭乘直升機到醫院的過程中沒有哭，但醫生診斷後仍需截斷整個手掌還有7.6公分手臂。

目前鄰居的2隻哈士奇都被送走了，即使牠們都不曾有攻擊的前科，但Bear遭隔離10天，最後可能會被安樂死。目前仍不確定飼主是否會面對刑責，不過當時2隻狗都是關在柵欄內。

網友們發起聲援，希望不要安樂死肇事哈士奇，4天下來已有超過85000人響應，許多人認為狗狗或許沒有惡意，「哪隻狗不愛咬襪子，牠根本就沒看到小孩，以為只是玩具！」飼主的朋友Jessica Nusz也在勸募網站Go fund me提到，「這件事對雙方都是不幸，而咬人的Bear不應該因為這離奇的事件被安樂死。」

關鍵字： 哈士奇截肢安樂死狗咬人

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