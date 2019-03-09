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4歲童想玩被鄰汪咬斷手！網聲援饒命　母：狗鑽圍牆攻擊

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▲▼哈士奇咬斷男孩手，面臨安樂死。（圖／gofundme）

▲目前2隻狗狗都被帶到動物機構。（圖／gofundme）

 寵物小組／綜合報導

美國猶他州4歲男孩手臂被鄰居哈士奇咬斷，警方表示男孩將手放進襪子內穿過柵欄想跟狗玩，被咬後父親聞聲從家中跑出來報案，而母親則發文表示，是哈士奇挖洞鑽過圍牆攻擊兒子。事發至今6天，男孩已動了3次手術。

這件事發生在當地時間2月24日下午，男孩將手放進襪子裡，穿過圍欄想跟鄰居的狗狗Polar和Bear玩，但狗狗沒有控制力道用力一咬，男孩的整個手掌和7.6公分手臂被咬斷，父親聽到屋外動靜後趕忙跑出來報案求救，隨後男孩搭直升機就醫，而警方說在現場找不到孩子的手，「有可能被狗吞下肚」。

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事後2隻狗狗都被送到動物保護機構，其中咬人的Bear被隔離10天觀察是否有狂犬病，最後恐怕因為咬人行為遭安樂死。狗狗飼主的朋友Jessica Nusz在勸募網站Gofundme發文，她說2隻狗狗都是領養來的，過去不曾有攻擊情形，「Bear根本沒看見有小孩在另一頭，牠以為在玩拉扯遊戲，才會扯斷孩子的手臂，牠不應該因為這詭異的意外而死。」許多網友紛紛聲援，希望能饒狗狗一命。

男孩母親5日在臉書發文，他說鄰居的哈士奇是鑽過圍籬底下，並且咬住兒子的手，還試圖拖到圍籬的另一頭，「我們的寶貝從手肘以下都被咬掉了，除此之外他身上還有多處受傷，包括臉上和下巴和一隻眼睛都瘀青。」她提到不深究攻擊事件的細節，家人幾天來在掙扎中渡過，而案發6天已經動了3次手術，「我們只能盡量尋求用禱告、支持與協助。」此外男孩需要在醫院長時間治療，她也希望能為兒子募得醫療資金。

由於母親的描述和警方所說有出入，造成網友兩方討論爭辯激烈，有些人認為哈士奇這樣的大狗根本不可能鑽過實心圍欄，但也有人認為結果是男孩這輩子注定缺少前臂，這的確是狗咬造成的，此外和父母沒有看好小孩也有關係，「我想這仍算是攻擊行為」、「男孩失去了手臂，但所有人都在幫狗說話？」、「幼兒會做什麼不可預期，不應該離開父母視線的！」也有不少人表示，這是一個令人悲傷的意外，「無論過程如何，孩子和父母現在最需要支持。」、「這時候不應該再怪父母了，希望弟弟能平安度過。」

關鍵字： 哈士奇截肢安樂死狗咬人

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