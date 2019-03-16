他不顧危險衝火海燒傷臉　拼死也要救出來的「家人」讓在場人都淚崩

▲消防員正在灌救火場的同時，一名男子突然衝了進去。（圖／翻攝自YouTube／Inside The Badge Channel）

寵物小組／綜合報導

「毛小孩是家人」這句話聽起來簡單，實際上要做到卻很困難，如果家人受困在火場，許多人會毫不猶豫救人，那如果是毛小孩呢？這個爸爸冒著生命危險，救出來的「家人」讓在場人都淚崩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

就在最近，美國加州聖地牙哥的Pala小鎮發生火災，消防員獲報到場，但仍控制不了猛烈的火勢，這時卻出現一名男子，不顧消防員勸阻、奮勇跳入火場，十幾秒之後，他抱著拼命救出來的「家人」現身。

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▲當時火勢非常猛烈，而這名男子拼死也要救的家人，是家裡的的寵物狗。



仔細一看，男子懷中的家人是一隻鬥牛犬，滿臉驚恐，但好險已經沒事了！原來這名男子叫做Jose Guzman，他和老婆及3個女兒住的房子燒起來時，全家人正好外出，回家路上得知火災的Jose堅持「狗狗在家，我要去救牠！」

幸運的是，Jose衝進火場後在廁所裡很快找到了狗狗，一人一狗順利脫身，只有Jose臉上被燒傷，其他並無大礙。不過消防員感動之餘，也提醒民眾，未經消防專業訓練，不應隨意闖入火場。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）