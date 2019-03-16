ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

他不顧危險衝火海燒傷臉　拼死也要救出來的「家人」讓在場人都淚崩

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自YouTube／Inside The Badge Channel）

▲消防員正在灌救火場的同時，一名男子突然衝了進去。（圖／翻攝自YouTube／Inside The Badge Channel）

寵物小組／綜合報導

「毛小孩是家人」這句話聽起來簡單，實際上要做到卻很困難，如果家人受困在火場，許多人會毫不猶豫救人，那如果是毛小孩呢？這個爸爸冒著生命危險，救出來的「家人」讓在場人都淚崩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

就在最近，美國加州聖地牙哥的Pala小鎮發生火災，消防員獲報到場，但仍控制不了猛烈的火勢，這時卻出現一名男子，不顧消防員勸阻、奮勇跳入火場，十幾秒之後，他抱著拼命救出來的「家人」現身。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自YouTube／Inside The Badge Channel）

▲當時火勢非常猛烈，而這名男子拼死也要救的家人，是家裡的的寵物狗。

仔細一看，男子懷中的家人是一隻鬥牛犬，滿臉驚恐，但好險已經沒事了！原來這名男子叫做Jose Guzman，他和老婆及3個女兒住的房子燒起來時，全家人正好外出，回家路上得知火災的Jose堅持「狗狗在家，我要去救牠！」

幸運的是，Jose衝進火場後在廁所裡很快找到了狗狗，一人一狗順利脫身，只有Jose臉上被燒傷，其他並無大礙。不過消防員感動之餘，也提醒民眾，未經消防專業訓練，不應隨意闖入火場。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 北美要聞火災火場鬥牛犬主人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老公說要親手做新床害她超期待　完工後傻眼…睡在上面..

神人一次遛20隻狗　定格大合照驚呆網：到底怎麼同時..

媽讚新洗髮精超好用！她傻回「最近沒買啊」　下秒立刻..

死鷹身上的黑盒子揭密！一天可飛越整個台灣　卻刻意避..

影／喵小主怕未來鏟屎官著涼「這姿勢」侍寢　親生媽大..

這款惡霸佔車位睡覺…竟還要求車主幫按摩　網紛跪求：..

收容所徵求「魔法棒」幫小動物洗香香　網驚呆：我丟掉..

她被雷打到「現在必須去收容所」　看到這張臉才知一切..

尷尬惹…賞雪被這屁屁嚇到　他急報警「我家後院抓到一..

撞臉金鋼狼！囧臉奇喵一轉頭全網笑翻　「自備修容妝世..

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

聽到洗澡秒變臉　歐巴：人家不臭為什麼要洗！

姐姐來接放學！小黃從轉角冒出　笑嗨嗨+小飛耳狂奔：..

喵皇全家開趴吸到ㄎㄧㄤ歪XD 4尾「活跳蝦仁」同步..

聖上戴小小兵頭套搖頭摸黑走路　奴才笑噴：這是什麼品..

戲精汪聽到「看醫生」秒裝暈　癱軟躺柏油路網笑：根本..

夢裡被去世老狗飛撲！9年沒懷孕突然喜獲女嬰　激動泣..

奴才買新窩回家...傲嬌聖上秒跳雙人床　霸氣怒瞪：..

繁殖場貴賓「不知怎麼上床」　饋頭「站著睡」身體狂搖

下雨天自動廁所報到！　高加索蒜頭在家尿尿「乖乖不抬..

特地買了貓用小床…結果喵主子結屎臉躺大床　「那是奴..

主子又吐了，很正常？　「慢性嘔吐」逾9成可能腸道病..

整夜螢光閃爍！大台北賞「火金姑」　動物園賞螢活動報..

他不顧危險衝火海燒傷臉　拼死也要救出來的「家人」讓..

世界最大狗狗比賽！　就地解放、下巴降落出糗全紀錄

小羊「彈簧式尬舞」上下ㄉㄨㄞ！　網友被萌翻狂刷60..

美前駐華大使芮效儉：擺弄一中框架台灣恐生戰

凌友詩挺韓國瑜選總統　「預測兩岸10年內統一」

「李榮浩同款汪」開價4塊求買！　真釣出本尊：誰幹的

黑幫販毒補財庫！小弟關懷毒蟲免費試藥　料好要買找大..

勝利性招待日本富商是「觀月亞里沙老公」！有變態性癖..

台南立委補選投票　陳筱諭：無色覺醒台灣團結更好

農委會千萬請小編　羅智強向口譯哥、管碧玲女婿道歉：..

快訊／北市林森北路抓毒趴　2酒店遭突襲帶回70人

江國賓真的來《飢餓》！被孫協志打動「下次邀謝承均」

彰化爆發第3起禽流感病毒　芳苑撲殺1萬6千隻土雞

寵物動物熱門新聞

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

送終野貓突發離奇現象　她意外懷..

瀕死小豬遭棄養　病癒後美哭所有..

「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭

嗑光整袋「生麵」！萌兇手嘴邊2..

屏東傳虐貓　綁車後拖行一路磨地

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

汪汪被退養招手說嗨：我又回來了

歐告屁股「卡1條綠綠der」網..

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

忘帶推車！嬤DIY金孫「移動式..

讀者迴響

熱門新聞

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

送終野貓突發離奇現象　她意外懷..

瀕死小豬遭棄養　病癒後美哭所有..

「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭

嗑光整袋「生麵」！萌兇手嘴邊2..

屏東傳虐貓　綁車後拖行一路磨地

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

汪汪被退養招手說嗨：我又回來了

歐告屁股「卡1條綠綠der」網..

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

忘帶推車！嬤DIY金孫「移動式..

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

最新影片

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定是牠送的福氣

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面