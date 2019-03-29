吃飽休息被抓包！眼鏡王蛇急吐「巨大戰利品」　完整屍身全場人驚呆

▲眼鏡王蛇是世上稀有蛇類之一。（圖／達志影像／shutterstock）



寵物小組／綜合報導

印度東部布古達的一間民宅日前遭一條眼鏡王蛇闖入，居民薩胡（Prafulla Sahu）見牠體型龐大，擔心自己有生命危險，於是聯絡當地蛇王帕德赫（Harish Padhy）來救援，沒想到受到驚嚇的眼鏡蛇王為求保命，居然當場吐出腹中的「巨大戰利品」，讓現場所有人驚呆。

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根據英國《每日郵報》報導指出，這條眼鏡蛇王身長足足有4公尺，飽餐一頓的牠原先藏身於一間屋子的屋頂上，卻不慎被屋主發現。等到蛇王帕德赫（Harish Padhy）急忙趕到場後，立刻熟練地捉起眼鏡王蛇，準備將牠放生到附近一處森林。

沒想到受到驚嚇的眼鏡王蛇，突然張大口且慢慢地吐出肚中的巨蜥屍體，最後花了整整1小時才放下腹中的「戰利品」，接著牠便游進池塘，迅速游走了。捕蛇組織Snake Helpline創辦人馬利克（Subhendu Malik）說，「雖然眼鏡王蛇出名的會吃其他蛇，但偶爾也會捕食其他如蜥蜴等動物。」

眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，雖稱為「眼鏡王蛇」，但此物種與真正的眼鏡蛇及王蛇不同，是世上稀有蛇類之一。眼鏡王蛇和大部分蛇類一樣，在進食後會進入短暫的休眠狀態，靜待身體消化食物，尤其吃下大型食物後，所需消化時間更長，若在消化階段受到驚嚇或騷擾，牠們往往會先把食物吐出，以確保自己有足夠的能力逃離危險。

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