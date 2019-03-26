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輕拍肩膀3下...他一秒召喚「巨大萌獸」　70萬人跪了：這怎麼養？

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拍肩膀3下召喚萌獸，70萬人跪了！（圖／翻攝自推特帳號@Gen3Act03）

▲飼主輕拍肩膀三下。（圖／翻攝自推特帳號@Gen3Act03）

寵物小組／綜合報導

神奇的召喚術，只有飼主使用最有效果！日本有名飼主錄下一段逗趣的影片，內容是當他在戶外輕拍肩髈三下，結果下秒就有一隻雕鴞快速地飛到他的肩膀上，又酷又炫的召喚方式不到一周就累積將近70萬次的次數，網友看了紛紛驚訝地直呼，「這怎麼養？」、「也太大隻了！？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主23日在推特帳號@Gen3Act03貼出這段視頻並註解，「傳呼聰明的雕鴞。」畫面中，飼主在戶外拿出手機自拍錄影，站在後方的雕鴞加魯（Garu）也一併入鏡；只見牠一看到主人拍肩膀三下，便隨即張開翅膀，飛到主人的肩膀上站好，而且當牠被摸胸口時，還開心到發出呼嚕嚕的聲音呢！

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拍肩膀3下召喚萌獸，70萬人跪了！（圖／翻攝自推特帳號@Gen3Act03）

▲下秒雕鴞立刻飛到肩膀上。（圖／翻攝自推特帳號@Gen3Act03）

▲　▼不要停！雕鴞瞇眼享受摸摸　表情「超銷魂」：酥湖～（圖／翻攝自推特 @Gen3Act03）

▲喜歡撒嬌和抱抱的加魯。（圖／翻攝自推特帳號@Gen3Act03）

這段視頻迅速湧入5萬多名網友按讚，最近也被臉書粉專「紀由屋」轉貼分享，許多人看完都在下方留言說，「這真是太神奇了！」、「一直在後方等著被Cue」、「莫名的療癒」、「遠看還好，近看好大一隻阿」、「好美！照顧得很好」、「不知道其他人拍肩膀有沒有效果XDD」、「別人家的寵物從來不會令我失望」。

雕鴞吃到喜歡的食物，開心到做出顏文字表情。（圖／翻攝自推特@Gen3Act03）

▲剛開始加魯還一臉冷酷，誰知道下一秒......。（圖／翻攝自推特帳號@Gen3Act03）

其實加魯（Garu）是飼主從牠還只有三週大時就開始照顧了，所以個性和一般的雕鴞有些不同，牠不僅很喜歡撒嬌，還很愛被摸摸，經常自動抬下巴、轉頭，讓飼主抓到各個地方，表情超級銷魂享受，也讓網友笑說「猛禽瞬間變萌禽！」有次加魯吃到美味的肉肉，眼睛瞬間擠在一起，嘴巴也笑到O型嘴，模樣就像是小孩吃到喜歡的糖果時，高興的模樣！笑翻許多網友。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓頭鷹日本雕鴞召喚推特

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