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徐文良被浪汪攔截喊「過來」　一路5隻搖尾飛撲認阿爸

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▲半路被浪浪攔車認阿爸！。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

狗狗像看到家人一樣，興奮地搖尾等著放飯。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「徐文良（徐園長護生園）
」，下同）

寵物小組 ／綜合報導

「轉角被兩隻黑白無常攔車認阿爸！」長期救援流浪動物的徐文良日前在轉彎處遇到小狗攔車，他下車後兩隻狗狗就好像看到家人一樣，興奮地猛搖尾巴並乖乖坐著等放飯，由於位在鄉下，加上民眾的錯誤觀念，即使狗狗在親人也得不到關愛，徐大哥說，「算我們有緣，就帶你們回家吧！」即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲半路被浪浪攔車認阿爸！ 。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）

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▲汪：有人來救我們了！

臉書粉絲專頁徐文良（徐園長護生園）寫道，「才剛救援2個孩子上車，生活在同一條路的另外2隻也高興搖著尾巴朝我跑來，這下我真的會暈倒，除了帶你們回家，也沒有其它辦法。」徐文良見狀趕緊下車呼喊牠們過來，看孩子吃地狼吞虎嚥，想必是出生以來第一次嚐到吃飽的滋味。

▲半路被浪浪攔車認阿爸！。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

半路攔截的3隻狗狗。

另外還有一隻跛腳的黑狗跑來認親，徐文良便接回家照顧，畢竟狗狗走路一跛一跛，身體瘦到見骨，這樣在外面流浪非常不利，他心疼地說，「走吧！我們回家」。徐文良也呼籲，「務必幫家裡的狗狗結紮，才是為毛孩子好，一個地方如果狗狗的數量沒有控制好，再怎麼救援也無法解決根本問題，數量減少相對傷害和問題也會減少。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲半路被浪浪攔車認阿爸！。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

▲徐文良在同個轉角處一口氣救援5隻毛孩，也呼籲大眾務必幫狗狗結紮，才能減少浪浪的數量。

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關鍵字： 徐文良（徐園長護生園）米克斯浪浪救援攔截

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