台北動物園喜迎「透明系新成員」　一眼就能清晰看到心臟！

▲「玻璃蛙」的腹部皮膚就像玻璃一樣「透明」，透過皮膚，可以看到整個身體內部的構造。（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／台北報導

弗氏玻璃蛙 (Hyalinobatrachium fleischmanni)牠們腹部皮膚就像玻璃一樣「透明」，透過皮膚，可以看到整個身體內部的構造，包括肝臟、心臟及腸道都能清楚看見，甚至還可以看到小小紅色的心臟正在跳動著，非常神奇！在台北動物園兩棲爬蟲動物館工作團隊的努力下，首次繁殖了「玻璃蛙寶寶」，這也是在「玻璃蛙」繁殖上的ㄧ大突破。

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弗氏玻璃蛙主要分布在中南美洲溫暖的熱帶雨林中，是夜行性及樹棲型的蛙類，身上主要為綠色，因身體透明，移動時會隨著四周環境改變體色，可以完全的融入環境，平常休息的時候，也喜歡完全「黏」在樹葉的背面，天敵並不容易發現牠們。牠們的身形十分嬌小，成蛙的體長也只有2-3公分，四肢修長，有發達的吸盤，是攀爬的高手。

▲「弗氏玻璃蛙」主要分布在中南美洲溫暖的熱帶雨林中，是夜行性及樹棲型的蛙類。（圖／台北市立動物園提供）



▲俗稱「玻璃蛙」的「弗氏玻璃蛙」首次繁殖了蛙寶寶。（圖／台北市立動物園提供）



「玻璃蛙」的眼睛十分特別，睡覺的時候，眼睛完全閉合，當眼睛張開時，就像「翻轉式車燈」一樣，翻轉出大而凸出的眼睛。當然，「玻璃蛙」最大的特點就是腹部的皮膚是透明的，可以清楚的看到內部的臟器及血管，真的是令人一眼看透的青蛙。

弗氏玻璃蛙不僅在外觀上特別，繁殖方式也十分有趣，雌蛙會將卵產在靠近溪流的植物葉子背面，像水滴般晶瑩剔透的卵有著強大有韌性的卵膜保護著。當卵孵化後，蝌蚪會從植物葉背掉入水中，然後再鑽進溪流底層的泥土裡，直到長出了四肢變成蛙寶寶後，才會再回到樹上生活。這次是臺北動物園首次繁殖出「玻璃蛙」的小蛙蛙，過程中，從卵發育成蝌蚪大約為2-3週，蝌蚪期則為5-6個月，現在蛙寶寶們都已經順利上岸，體型非常的迷你，要花一點眼力，才看得到牠們。

▲「弗氏玻璃蛙」的蝌蚪。（圖／楊志平提供／台北市立動物園提供）



台北市立動物園發言人表示，見證到蛙寶寶的成長過程，從卵到蝌蚪再變成青蛙，每每都必須通過層層的關卡，這也讓我們感受到生命的不容易。蛙類雖然看似渺小，其實是非常重要的環境指標，蛙類的保育和繁殖，一直是台北動物園十分重視的，這次「玻璃蛙」在臺北動物園首次繁殖成功的經驗，給工作團隊帶來很大的鼓勵，未來希望透過這樣的經驗，對於蛙類的保育工作，希望帶來更多的助益。透亮透亮的「弗氏玻璃蛙」，未來有機會在熱帶雨林館和兩棲爬蟲動物館與大家見面喔！

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▲「玻璃蛙」的卵泡外形像果凍一樣。（圖／楊志平提供／台北市立動物園提供）