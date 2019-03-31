ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

狐狸喜叼兔子...慘遭白頭海鵰搶劫　爆氣反擊「史詩級」空中激戰

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲原本開開心心帶著獵物準備回家開動的狐狸，沒想到卻遇上專業級強盜。（圖／嵌入自Living Wilderness粉絲專頁）

寵物小組／綜合報導

回家路上，你的手裡拎著辛辛苦苦賺錢買來的三明治，突然有人搶走了，你會不會氣到爆炸？這就是這隻狐狸遇到的慘事，不過牠的英勇奮戰替自己贏得了眾網友的掌聲！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

攝影師Kevin Ebi是一名專業的自然生態攝影師，這天他一樣在美國華盛頓州聖胡安島國家歷史公園拍攝，他觀察了這隻狐狸一整天，就在牠終於抓到牠的晚餐、一隻兔子，開心準備回家用餐時，發生了讓攝影師和狐狸都非常傻眼的事。

請繼續往下閱讀...

一隻厚顏無恥的白頭海鵰（Bald eagle）直接飛過來，用強壯的雙腳攫住了狐狸嘴裡的兔子，旁觀的Kevin原本以為，狐狸會放棄到嘴的晚餐，但沒想到這場景比預想的更戲劇化，狐狸沒有鬆口，僵持不下的結果是狐狸和兔子一起被白頭海鵰抓到目測約6公尺的空中。

▲攝影師Kevin拍下這幅猛禽和狐狸搶兔子的畫面，難得一見。

這場壯烈的空中戰鬥持續了大約8秒，在Kevin拍下的數張照片組成的動態畫面中，狐狸英勇抵抗、持續翻滾試圖搶回兔子，可惜牠最終意識到自己搶不過對手，放棄戰鬥、被白頭海鵰從空中拋下重摔落地。

Kevin說，雖然白頭海鵰貴為美國國鳥，象徵著強大，但牠們也是偷竊高手，不喜歡浪費精力覓食，所以更喜歡從別人那邊搶食物，精彩照片讓 網友激賞留言，「這隻白頭海鵰夠無恥。」「雖然對兔子感到很遺憾，但這真是一場精彩的戰鬥。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

更多人關心的是，那隻被搶的狐狸還好嗎？對此，Kevin表示，雖然牠被從6公尺高丟下，但他之後觀察這隻狐狸並沒有受傷，他拍下幾張照片，牠身上也沒有被抓傷的痕跡，讓眾網友給狐狸掌聲之餘，也安心了。

▲白頭海鵰是美國國鳥。（圖／翻攝自維基百科）


關鍵字： 北美要聞美國鷹白頭海鵰老鷹野生動物動物攝影國家公園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

哈士奇搞失蹤3天　主人調監視器才發現牠和誰鬼混…可..

老公說要親手做新床害她超期待　完工後傻眼…睡在上面..

神人一次遛20隻狗　定格大合照驚呆網：到底怎麼同時..

媽讚新洗髮精超好用！她傻回「最近沒買啊」　下秒立刻..

死鷹身上的黑盒子揭密！一天可飛越整個台灣　卻刻意避..

選田中央築巢下蛋…他PO圖「借問是啥神鳥」　網驚呆..

恐怖實驗！汪被開膛倒毒物…痛苦狂奔再安樂死　只因「..

這款惡霸佔車位睡覺…竟還要求車主幫按摩　網紛跪求：..

影／喵小主怕未來鏟屎官著涼「這姿勢」侍寢　親生媽大..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床上　誘惑回眸...網笑：..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

汪吃不到玩具裡肉乾找現成救兵 阿嬤幫喬角度 網讚..

狐狸喜叼兔子...慘遭白頭海鵰搶劫　爆氣反擊「史詩..

英國自殺橋神秘吸引600隻狗跳橋　專家神解警告：牽..

兩隻貓沒結紮…指數型失控爆生120隻　主人不敢面對..

「坐門口5分鐘」凝視架上肉肉　拉拉轉頭對爸燦笑：幫..

比李小龍還猛！更格盧鼠旋轉垂直跳出8倍高　狠踹響尾..

風扇被挪一下…柴柴起床「怒瞪」媽　逼轉回原位才滿意..

汪瘦到凸出兩排骨…深怕餓肚15秒完食　主人辯：牠太..

4年首辦萌寵市集塞爆！　野餐日毛孩「有吃又能健檢」..

忘不了愛犬離世！　她熬過傷痛給另一隻毛孩快樂：是牠..

遭老虎攻擊全身穿刺傷！　「最後守護者」誓死拯救這些..

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前..

狐狸喜叼兔子...慘遭白頭海鵰搶劫　爆氣反擊「史詩..

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…..

Netflix《愛x死x機器人》討論度持續攀升！看..

賓士停門口90分鐘！她打110報案「寶寶有狀況怎辦..

I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「..

新竹19歲男離奇自撞！哀求「先救我女友」...監視..

旗山冰店「2選1」嗆韓：正常人都會選　韓國瑜親自回..

「很想賣又不敢跟」目標到期債保單　安聯人壽總座：獲..

攜鷹擊-12擊退美航母　4架轟-6KH部署廣西海航..

寵物動物熱門新聞

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

白貓偷吃！　想狡辯卻噴3顆乾乾

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

讀者迴響

熱門新聞

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

白貓偷吃！　想狡辯卻噴3顆乾乾

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

教猴子怎麼用錢　秒懂後學會賣淫

貓咪被燙到～主人急用紅豆冰棒冰..

東森寵物雲板橋店4月6日開幕

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

雪納瑞「下巴不見」努力伸舌吃不..

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

沒去結紮！英國婦2隻貓養到12..

她偷玩隔壁的狗　鄰居做超暖舉動

阿金飛撲！　主人倒退三步接住

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面