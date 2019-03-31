狐狸喜叼兔子...慘遭白頭海鵰搶劫　爆氣反擊「史詩級」空中激戰

▲原本開開心心帶著獵物準備回家開動的狐狸，沒想到卻遇上專業級強盜。（圖／嵌入自Living Wilderness粉絲專頁）

寵物小組／綜合報導

回家路上，你的手裡拎著辛辛苦苦賺錢買來的三明治，突然有人搶走了，你會不會氣到爆炸？這就是這隻狐狸遇到的慘事，不過牠的英勇奮戰替自己贏得了眾網友的掌聲！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

攝影師Kevin Ebi是一名專業的自然生態攝影師，這天他一樣在美國華盛頓州聖胡安島國家歷史公園拍攝，他觀察了這隻狐狸一整天，就在牠終於抓到牠的晚餐、一隻兔子，開心準備回家用餐時，發生了讓攝影師和狐狸都非常傻眼的事。

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一隻厚顏無恥的白頭海鵰（Bald eagle）直接飛過來，用強壯的雙腳攫住了狐狸嘴裡的兔子，旁觀的Kevin原本以為，狐狸會放棄到嘴的晚餐，但沒想到這場景比預想的更戲劇化，狐狸沒有鬆口，僵持不下的結果是狐狸和兔子一起被白頭海鵰抓到目測約6公尺的空中。

▲攝影師Kevin拍下這幅猛禽和狐狸搶兔子的畫面，難得一見。

這場壯烈的空中戰鬥持續了大約8秒，在Kevin拍下的數張照片組成的動態畫面中，狐狸英勇抵抗、持續翻滾試圖搶回兔子，可惜牠最終意識到自己搶不過對手，放棄戰鬥、被白頭海鵰從空中拋下重摔落地。

Kevin說，雖然白頭海鵰貴為美國國鳥，象徵著強大，但牠們也是偷竊高手，不喜歡浪費精力覓食，所以更喜歡從別人那邊搶食物，精彩照片讓 網友激賞留言，「這隻白頭海鵰夠無恥。」「雖然對兔子感到很遺憾，但這真是一場精彩的戰鬥。」

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更多人關心的是，那隻被搶的狐狸還好嗎？對此，Kevin表示，雖然牠被從6公尺高丟下，但他之後觀察這隻狐狸並沒有受傷，他拍下幾張照片，牠身上也沒有被抓傷的痕跡，讓眾網友給狐狸掌聲之餘，也安心了。

▲白頭海鵰是美國國鳥。（圖／翻攝自維基百科）





