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花園巧遇真實版「綠毛蟲」！鮮豔藍紋美爆　網笑：快拿寶貝球收服了

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▲▼路上撞見「綠毛蟲」原型！鮮豔藍紋美爆　網歪樓笑：沒色違不抓。（圖／網友授權使用）

▲花園巧遇真實版「綠毛蟲」，頭頂鮮豔藍紋美爆，網笑：「快拿寶貝球收服了。」（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

真實版「綠毛蟲」出現了！臉書社團「林口大家庭」有一名網友分享說，他日前回到苗栗縣頭份老家，結果在爸爸的花園外發現許多蟲，不但全身都呈現綠色、頭部還有漂亮的藍色花紋，而且每一隻體型看起來都很大。照片立刻引發網友熱烈討論，還有人笑說「這隻根本是綠毛蟲吧」、「升級後會變巴大蝴（巴大蝶）」。

原PO接受記者訪問時透露說，照片是他回到苗栗縣頭份市時拍攝的，這些綠色蟲蟲2018年就曾經出現過，沒想到今年又出現在爸爸的花園附近，「不知道是什麼蟲，所以才會請問臉書大神。」最後才知道這是夾竹桃天蛾的幼蟲，因為爸爸有在花園裡種日日春，剛好是這些幼蟲的食用植物。

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▲▼路上撞見「綠毛蟲」原型！鮮豔藍紋美爆　網歪樓笑：沒色違不抓。（圖／網友授權使用）

▲▼路上撞見「綠毛蟲」原型！鮮豔藍紋美爆　網歪樓笑：沒色違不抓。（圖／網友授權使用）

▲原PO笑說，這些蟲蟲已經把他爸爸種的日日春吃光了。（圖／網友授權使用）

其他網友看了照片後紛紛留言說，「這些蟲也太肥了吧」、「這也太可愛了吧，快放回去葉子上」、「快點拿寶貝球出來收服他們」、「食草是日日春，你家一定有重」、「他會瞬間嗑光日日春」、「拿出你的神奇寶貝圖鑑就知道了」。原PO也回應笑說，這些蟲蟲已經把他爸爸種的日日春吃光了。

▼當夾竹桃天蛾幼蟲要成蛹時，身體會從綠色漸漸變成深褐色。（圖／翻攝自臉書爆料公社社團）

▲▼▲夾竹桃天蛾幼蟲穿鋼鐵人裝。（圖／翻攝自臉書爆料公社社團）

關鍵字： 綠毛蟲日日春夾竹桃天蛾

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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