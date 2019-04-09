比特保母「嘴巴＋手手」推鞦韆　小男孩燦笑逗樂網友：暖爆了

▲比特犬先用兩隻前腳推小主人盪鞦韆。（圖／翻攝自Facebook／Brittany Gilmer Brown）

寵物小組／綜合報導

一提到兇惡的狗品種，許多人馬上就會想到惡名昭彰的比特犬，但事實上，比特犬是非常服從主人的狗狗，如果不是被錯誤教育，牠們絕對不會成為傷害人類的惡犬，只要看看這隻比特犬和小男孩的互動，就會知道了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在美國的Brittany Gilmer Brown家裡養了一隻名叫Chevy的比特犬，而她的3歲兒子Karsyn從小和Chevy一起長大，一人一狗的感情好的不得了，最近Brittany在臉書社團「I Love Pitbulls」分享比特犬Chevy和兒子的暖心互動影片，讓許多網友大讚超溫馨。

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▲接著加上嘴巴控制方向。



只見畫面裡的Karsyn和Chevy正在樹下盪鞦韆，Karsyn坐在鞦韆裡，而Chevy就盡責的用力幫小主人推鞦韆，牠先是用兩隻前腳推鞦韆，接著也許是累了，就又加上嘴巴控制方向，而Karsyn自始至終就負責超開心燦笑，和樂融融的畫面全被媽媽拍下。

這段影片讓網友大呼超暖「果然比特犬是有情有義的乖狗狗。」「從小養在一起果然不一樣。」「最盡責的狗保母，照顧的真好！」也有網友藉此大聲疾呼，為比特犬澄清「比特犬不是惡犬。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲從小狗狗和小貝比的時候，一人一狗就已經玩在一起。