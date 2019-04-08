廢棄動物園驚見獅子老虎原地等死、棕熊絕望趴地　理由神扯

▲宛如地獄般的場景，真實存在在西班牙廢棄的動物園。（圖／翻攝自Facebook／Pedro Pozas Terrados）

寵物小組／綜合報導

動物園是寓教於樂的場所，在現代社會中，也是許多都市爸媽帶孩子親近自然的適合管道之一，但有一處西班牙的歡樂動物園，被人發現倒閉後一夕之間變成人間煉獄，一切只因為「野獸不能放出來」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這座動物園「Parque Zoologico Prudencio Navarro」位於西班牙的安達魯西亞地區，在今年1月時因經營不善而倒閉，最近卻被動保人士發現，原本應該在動物園關門大吉之後，再到別處安享天年的動物們，竟然都還在原地，而且沒人看管、當然也沒有食物。

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▲猴子望著遠方，眼神空洞。



動保人士爆料，他們一直關注當局有關單位處理的進度，卻拍到許多照片證明，籠子裡的熊、老虎、狒狒、鹿等，全都還在籠子裡受苦，照片中可看到環境十分骯髒，猴子的眼神看起來非常茫然、熊絕望到趴倒在地，叢林之王獅子餓到凸出兩排肋骨。

根據指控，動物園老闆「擔心猛獸們會跑出來」，於是就把牠們關在原地、完全不處置，抗議發起人佩卓（Pedro Pozas Terrados）說，被遺棄的動物挨餓之外，還受到心理創傷，現在正在爭取將牠們移送到更安全的保護區，過真正無憂無慮的退休生活。

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▲佩卓指出，這些被遺棄的動物都有嚴重的心理創傷。