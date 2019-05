▲推主飼養的狗狗非常好cue,一開洋芋片就立刻出現。(圖/翻攝自推特/aussiesdointhgs)

寵物小組/綜合報導

狗狗似乎從來沒吃飽,有外國網友發現不管是什麼時候,只要撕開塑膠包裝,狗狗就會一臉興奮地衝來等著吃,牠拍下畫面PO網,沒想到引起連鎖實驗效應。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

推特網友@aussiesdointhgsPO出一段僅有3秒鐘的影片,主人撕開洋芋片包裝,清脆的聲音引來原本躲在床底下的狗狗注意,一秒探出頭來,還用無比呆萌的燦笑表情望向主人,好像在說「我可以吃嗎?」

▲網友回應的狗狗表情也十分爆笑。



這段影片不到10天就引來430萬人次觀看,許多家有汪星人的網友也好奇測試,產生許多更爆笑的作品,所有的狗狗不論正在做什麼,全都一秒回頭,讓大家笑噴「是真的有那麼餓嗎?」(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

Me: *opens bag of chips*

My dog: pic.twitter.com/KDlMV9i00R