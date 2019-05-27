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法鬥睡前「一正一反」翻肚討摸　媽笑：擲到聖筊會好運

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▲法鬥睡前「一正一反」翻肚討摸　媽笑：擲到聖筊會好運（圖／臉書粉絲專頁「法鬥金牛寶寶 BeBe X NeMo」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲法鬥牌的聖筊，又萌又好運！（圖／臉書粉絲專頁「法鬥金牛寶寶 BeBe X NeMo」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

法國鬥牛犬「Bebe」這天趴在床上休息，一看見媽咪靠近，就開心得不得了，趕快「翻肚肚」想要討摸，和身邊的弟弟「Nemo」排在一起，「一正一反」的姿勢就像是拜拜時擲出「聖筊」。飼主娜娜兒看見這幅可愛的畫面，忍不住發文分享，「明天應該是美好的一天！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥睡前「一正一反」翻肚討摸　媽笑：擲到聖筊會好運（圖／臉書粉絲專頁「法鬥金牛寶寶 BeBe X NeMo」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲兄弟倆個性互補。

▲法鬥睡前「一正一反」翻肚討摸　媽笑：擲到聖筊會好運（圖／臉書粉絲專頁「法鬥金牛寶寶 BeBe X NeMo」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大頭的Bebe和愛笑的Nemo。

娜娜兒接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，Bebe比較成熟、穩重，Nemo則調皮搗蛋，平常最喜歡欺負別人，但是兩寶個性互補，感情也非常融洽。她笑著說到，雖然這對兄弟長得很像，可是哥哥頭比較大，弟弟黑眼珠比較多，也很愛笑呢！

▲法鬥睡前「一正一反」翻肚討摸　媽笑：擲到聖筊會好運（圖／臉書粉絲專頁「法鬥金牛寶寶 BeBe X NeMo」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩寶讓媽咪每一天的生活都熱鬧又幸福。

這張「自帶好運」的萌照被分享到臉書社團「法鬥王國」，已經累積了1千多讚數，許多網友紛紛融化留言，「恭喜妳喔～」、「2個都想抱～」、「太可愛了！」、「主人好有梗噢XD」、「我喜歡聖杯寶貝～」、「一正一反欸」、「明天會晴天嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 法國鬥牛犬鬥牛犬擲筊聖筊好運

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