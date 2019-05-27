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阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻啦

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▲阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻啦（圖／網友寒煙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿伯買飼料回家，已經有貓在門口等待。（圖／網友寒煙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

花蓮有一位阿伯，平常在住家附近餵養浪浪並且抓紮，卻從來沒有想過收編，還說「養在家幹嘛？」直到有一次遇見1個多月大的小萌貓，才在網友寒煙的建議之下，將毛孩誘捕回家。沒想到，阿伯從此以後開啟「奴才人生」，陸續把有緣的浪浪撈回去，前幾天還用得意的語氣炫耀，「現在家裡才8隻啦，哈哈哈！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻啦（圖／網友寒煙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲阿伯的貓咪不太親人，只有這隻肯讓寒煙靠近。

▲阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻啦（圖／網友寒煙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪等待阿伯回家。 

寒煙向《ETtoday寵物雲》表示，她在五金百貨上班，住在斜對面的阿伯無聊就會過來串門子，「他以前養了1隻獒犬，狗狗過世以後就開始餵養外面的犬貓，還會來店裡要小箱子，說要給浪浪一個遮風避雨的地方。」去年她就曾經提議收編，當時阿伯非常猶豫，沒想到卻私自默默展開行動，「我也才養6隻，他不到1年就超前進度了！」

▲阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻啦（圖／網友寒煙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寒煙家裡養了6隻貓咪。

▲阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻啦（圖／網友寒煙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲慫恿阿伯養貓的寒煙，不到1年就被超越。

▲阿伯餵浪卻嘴硬拒養貓　不到1年得意炫耀：家裡才8隻啦（圖／網友寒煙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寒煙笑說，養貓可能真的會上癮喔！

阿伯時常來店裡找寒煙大談「貓貓經」，一會兒說毛孩多麼可愛，一會兒請教優良的罐頭或者貓砂品牌，「雖然那些孩子不太親近陌生人，卻都會跟在主人身後一起過來。」鄰居可愛的行為也讓她笑著說，「這老人家，真是口是心非！」

這段可愛的故事分享到臉書社團「愛貓聯盟」，吸引了7千多名網友按讚，紛紛留言，「嘴巴說不要，但是身體好誠實啊！」、「阿北根本暖男！」、「伯伯在玩寶可夢的感覺……。」、「老人家嘴裡的『不疼』，結果都是秀命命。」、「他不是口是心非，是被8位主子領養了。」、「希望每個人都像伯伯一樣善待所有動物！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 浪浪餵養TNR收養

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