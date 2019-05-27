才6個月大！領角鴞遇「路殺」橫躺路中央　羽毛脫落疑遭車撞擊

▲新竹領角鴞疑似遭到路殺。（圖／ETtoday東森寵物雲員工Chieh Wen提供)

寵物小組／採訪報導

ETtoday東森寵物雲頭份店店員Chieh Wen 25日回家路上，發現路中央有一團毛毛的東西，靠近一看發現竟然是保育類「領角鴞」。當時，領角鴞已明顯沒有呼吸心跳，遺體經相關野生動物單位接手後，初步判斷應是遭到「路殺」，隨後也將遺體送往特生中心進行解剖調查。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲領角鴞疑似遭路殺躺在路上。

Chieh Wen表示，平時騎車都會特別注意路上的物體，也曾發現小貓、小狗的屍體，沒想到這次竟然會遇上領角鴞！25日晚間約11點時，Chieh Wen在騎車回家的路上發現路中央有一團毛的東西，原以為是普通鳥類，但仔細一看才發現是隻貓頭鷹，因此尋求網友建議該如何處理，隨後便由「路殺社」新竹區的志工接手。

▲領角鴞疑遭路殺，被登錄進台灣動物路死觀察網。（圖／翻攝自台灣動物路死觀察網）

路殺社志工主要記錄在道路上死亡的動物，該領角鴞死亡訊息登錄後，志工將遺體送往南投特生中心進行解剖調查，釐清確切死因。特生中心副研究員姚正得表示，初步判斷該領角鴞出生不到半年，遺體羽毛脫落為遇到碰撞的跡象，但真正死因要等解剖後才能得知。

姚正得也提到，領角鴞遭路殺案件時常發生，由於牠們屬於夜間動物，加上淺山地區車流量較多時，因此容易發生路死的情況。另外，領角鴞所屬的科目被列為保育類，《野生動物保育法》明文禁止陳列、展示、持有、飼養或繁殖，若是在野外遇見受傷、死亡的領角鴞，應通報野生動物救援單位處理，以免觸法。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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