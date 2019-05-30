泰國爆紅柯基咖啡廳！12隻「短腿店員」飛撲上來：歡迎光臨

▲泰國超萌柯基咖啡廳！（圖／翻攝自臉書粉絲團「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」下同）

寵物小組／綜合報導

泰國曼谷咖啡廳「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」近年來成為熱門打卡景點，因為店內有12隻柯基店員，牠們會在固定時間出來招呼客人，民眾只要消費250泰銖（約台幣248元），就能在裡頭跟狗狗盡情玩耍，享受被「團團包圍」的幸福感。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲短腿柯基用肥屁屁奔跑。

老闆是柯基的忠實粉絲，前前後後總共養了12隻，原本沒有開設寵物咖啡館的計畫，「當看到牠們跑來跑去，覺得可以分享這些快樂能量」，於是才萌生開店的念頭。店內可以看到柯基成群結隊奔跑玩耍，或用呆萌表情在門口迎接客人，可愛到讓人融化。

▲這畫面讓喜歡狗的人怎麼受得了！

▲每隻狗狗都有各自的名字。

店內狗狗雖然眾多，但沒有讓人不舒服的異味，每輪活動結束後，工作人員會來清掃環境，也會請民眾在摸狗前做手部消毒，以確保牠們的健康。而老闆也制定特別規則，不能過度干預、強迫狗狗，因此店內禁止攜帶寵物，也因為座位有限，只能先上網預約喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

營業時間

•週二～週五12：30－18：00

•週六～周日10：30－18:00

＊每星期一休館

每一輪開放狗狗與民眾互動1小時

第1輪: 10：30 （假日限定）

第2輪: 12：30

第3輪: 14：30

第4輪: 16：30



▲享受被柯基團團包圍的幸福感。

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