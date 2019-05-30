ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

泰國爆紅柯基咖啡廳！12隻「短腿店員」飛撲上來：歡迎光臨

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲泰國爆紅柯基餐廳。（圖／翻攝自臉書粉絲團Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้）

 泰國超萌柯基咖啡廳！（圖／翻攝自臉書粉絲團「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」下同）

寵物小組／綜合報導

泰國曼谷咖啡廳「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」近年來成為熱門打卡景點，因為店內有12隻柯基店員，牠們會在固定時間出來招呼客人，民眾只要消費250泰銖（約台幣248元），就能在裡頭跟狗狗盡情玩耍，享受被「團團包圍」的幸福感。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲泰國柯基餐廳。（圖／翻攝自臉書粉絲團「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」）

請繼續往下閱讀...

▲短腿柯基用肥屁屁奔跑。

老闆是柯基的忠實粉絲，前前後後總共養了12隻，原本沒有開設寵物咖啡館的計畫，「當看到牠們跑來跑去，覺得可以分享這些快樂能量」，於是才萌生開店的念頭。店內可以看到柯基成群結隊奔跑玩耍，或用呆萌表情在門口迎接客人，可愛到讓人融化。

▲泰國柯基餐廳。（圖／翻攝自臉書粉絲團「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」）

這畫面讓喜歡狗的人怎麼受得了！

▲泰國柯基餐廳。（圖／翻攝自臉書粉絲團「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」）

每隻狗狗都有各自的名字。

店內狗狗雖然眾多，但沒有讓人不舒服的異味，每輪活動結束後，工作人員會來清掃環境，也會請民眾在摸狗前做手部消毒，以確保牠們的健康。而老闆也制定特別規則，不能過度干預、強迫狗狗，因此店內禁止攜帶寵物，也因為座位有限，只能先上網預約喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

營業時間
•週二～週五12：30－18：00
•週六～周日10：30－18:00
＊每星期一休館

每一輪開放狗狗與民眾互動1小時
第1輪: 10：30 （假日限定）
第2輪: 12：30
第3輪: 14：30
第4輪: 16：30

▲泰國柯基餐廳。（圖／翻攝自臉書粉絲團「Corgi in the Garden คาเฟ่หมาคอร์กี้」）

▲享受被柯基團團包圍的幸福感。

▼更多精彩影音

關鍵字： 泰國曼谷柯基店狗東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

3汪搶當「樓梯的房客」爽睡翻　網笑：一層一戶不搶位

萌柴穿上垃圾袋雨衣　眼神死抗議：要我怎麼出去見人！

米克斯「瑜珈姿勢」仰天睡死　媽傻眼：這樣也能睡？

做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

老婆傳挑逗寫真！　他臉紅點開卻笑爛：主角「帶把的」

喵坐鞋上休息走前留下「小禮物」　她想起1年前緣分驚..

我要當農夫！　歐告爽叼「戰利品」回家：今晚幫我加菜

我才是正宮！柯基被爸摟進懷裡轉頭燦笑炫耀：妳沒有的

愛犬過世　她見超音波浮出「法鬥輪廓」：肉圓回來了！

柴去巡田水回來多雙「低筒馬靴」　開心在家走秀媽崩潰

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」 天天等門讓媽心碎：好想衝..

冏臉小眼貓嚇一跳「眼睛會變大」　馬麻實測結果.....

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

傻橘貓舔毛舔到隔壁兄弟！ 口感怪怪的嚇呆：好像舔..

偷錄打呼聲給牠聽「平常更響亮」　狗狗聽到秒嚇醒：肯..

遇藍眼異形！醫：嚴重肺炎快死了　他拚命灌愛養出「絕..

訓練握手手...妹「一臉懵」偷瞄　柴哥一旁示範：跟..

4迷你法鬥睡翻粉紅小推車　1汪1種睡姿超崩壞.....

泰國爆紅柯基咖啡廳！12隻「短腿店員」飛撲上來：歡..

屏東黑狗大面積燒燙傷　見愛媽忍痛上前靠近：我想活下..

汪星人是「減肥神隊友」　狗奴每周多走2.5小時熱量..

出生4個月拉布拉多屋內大小便　遭惡男「拖鞋」活活打..

幼柴死守電視「緊盯林正英」　唯愛殭屍片媽笑：像爸爸

遭2次退養...米克斯活出公主般狗生　當「老小孩」..

凱渥名模訪「板橋動物之家」　公益推廣毛寶貝「認養不..

一睜眼見「絕美神獸」停陽台　網興奮：快丟寶貝球！

父母班機險出事「14歲貓同時猝死」　她聽神明一句話..

Ubisoft E3 展前發表會將揭露全新作品有中..

日職／王柏融整場板凳　中田翔、清宮幸太郎開轟火腿勝..

小吃部找「圍事仔」逼檯費！　他持鐮刀砍殺老闆娘剁少..

日本清酒爭議！財部駁斥媚日　合理降低偏高關稅產品

富邦全力配合12強　陳連宏：看洪總需要什麼人選

古裝大戲《青年康熙》斥資16億　台灣「全球選角」首..

柯市府「喬蛋」錄音檔曝光！梁文傑怒轟：都審會公開只..

議員播會議錄音質疑喬蛋　柯市府：譴責外界不實影射

涉性招待風暴4天被罵爆　YG社長發信給員工：我沒忘..

ET民調／郭台銘民調領先　藍綠白對戰力壓蔡英文、賴..

寵物動物熱門新聞

10年來最大尾！211台斤龍膽..

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

讀者迴響

熱門新聞

10年來最大尾！211台斤龍膽..

異形貓快死…他拚命灌愛養出「絕..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

散步遇美容師　汪驚恐瞪大眼爆笑

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

買紀念品卻看上要被安樂死的狗

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

萌汪坐腳踏墊等主人「職業饋桃」

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

10點還在睡？奴才被喵暴打討早..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

貓咪送去寄宿「泛淚饋頭」 天天等門讓媽心碎：好想衝回家！

冏臉小眼貓嚇一跳「眼睛會變大」　馬麻實測結果...網笑：貓界李榮浩

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面