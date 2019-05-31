貓咪遇海水...嚇到啟動「八爪章魚」模式瘋狂倒退　網讚：神速！

在 Instagram 查看這則貼文 Chloe the Cat（@travelswithchloe_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 18 日 上午 9:58 張貼

寵物小組／綜合報導

啊啊啊～怎麼有水？美國南加州萌貓Chloe這天到海邊欣賞風景，沒想到飼主忘記提醒牠「海浪」的可怕，讓牠看見水沖過來後，立刻用「八爪章魚」模式連忙倒退，對Chlole可說是驚險一瞬間！這段影片被飼主上傳到Instagram帳號「@travelswithchloe_」，讓不少網友非常佩服Chloe的勇敢以及速度。

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從影片中可以看到，Chloe原本正悠閒地欣賞美麗海景，沒想到突然感到生命有威脅，原來是海浪無情地拍打上岸，猛烈的攻擊讓Chlole嚇得不輕！牠立刻用此生最快的速度連忙倒退，拿出如同無影腳般的神速，才讓牠順利逃過一劫，沒有被海水侵犯，同時也讓不少粉絲相當佩服牠的倒退速度！

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在 Instagram 查看這則貼文 Chloe the Cat（@travelswithchloe_）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 29 日 下午 7:04 張貼

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飼主經常在Instagram帳號「@travelswithchloe_」分享貓咪的日常生活，Chlole常常跟著主人們出遊玩耍，欣賞不少美景，也顯現出牠的個性十分穩定。除了個性穩重以外，牠還具備多項技能，不但會簡單的坐下指令，甚至還能準確地猜出零食，非常地聰明！

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