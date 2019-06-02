新北市認養毛孩就送「寵物白金卡」　終身免費施打狂犬病疫苗

▲可愛的小貓等待一個溫暖的家。（圖／新北市動保處）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處積極推動「領養不棄養」，除了動物之家外，也與寵物美容用品店、獸醫院合作送養毛小孩，目前共有37間愛心認養小棧，自104年5月以來已送出2927隻貓狗。此外，只要到新北市動物之家和合作單位認養毛孩，就會得到一張「愛您一世寵物白金卡」，毛寶貝就能享有終身免費狂犬病疫苗施打等多項福利。

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▲小貓：快來帶我回家～（圖／新北市動保處）

動保處指出，新北市有8間動物之家，但為了方便民眾與狗貓接觸、相處，並提高流浪毛寶貝被認養的機會，自104年5月開始與民間企業合作，目前已有37間愛心認養小棧，去年愛心認養小棧更是認養破千隻犬貓，比前2年整整多出一倍。特別的是，台北市西湖動物醫院賀淑玲醫師也主動與新北市動保處合作，並表示「愛是不受地區限制，我想讓每隻毛寶貝都能有一位愛牠的主人！」

▲西湖動物醫院的賀醫師很有愛心，認養很多動物。（圖／新北市動保處）

收到賀淑玲的熱情後，動保處立刻準備訪視表及待認養動物前往。其中，一隻待認養的小貓「班迪」本來在剛進所時狀況不樂觀，但經過動保員細心照料還是日漸茁壯，送到西湖動物醫院時，賀醫師還稱讚，「新北市把動物照顧的真好～送來認養的小貓又可愛又乾淨，一定一下子就認養出去了！」

▲動保處人員與醫師講解愛心認養小棧流程。（圖／新北市動保處）

動保處表示，為了讓民眾可以更方便取得犬貓認養資訊，響應宣導犬貓認養，將認養不棄養的風氣散播出去，因此透過與寵物店家合作，積極推動「新北市愛心認養小棧」，多元化管道推廣認養並藉機教育民眾正確飼養觀念，讓動物之家的毛寶貝們都能找到幸福歸宿。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲新北市愛心認養小棧。（圖／新北市動保處）

值得注意的是，民眾認養喜愛的毛寶貝，可贈獲「愛您一世寵物白金卡」一張，並可享終身免費狂犬病疫苗施打、免費一次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、免費一劑基礎疫苗施打以及認養半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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