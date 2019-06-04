手伸下去小雞們狂啄「小黑點」　飼主尷尬：那不是飼料啦...

▲小雞們把痣誤以為是飼料狂啄。（圖／翻攝自Twitter:te_cchu）

寵物小組／綜合報導

這個黑點很容易產生誤會！日本一名網友日前貼出一段逗趣的影片，這天他在照顧一整窩的小雞，沒想到一伸手靠近牠們毛茸茸的身體，幾十隻小雞突然靠近集中狂啄手腕上「小黑點」，讓他尷尬又好笑的直呼「這不是飼料啦！」

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推特用戶＠te_cchu這天分享小雞群聚的影片並幽默的寫道，「客官們～它不是飼料啦！」只見網友把手伸進小雞的睡窩，手腕上的黑痣被誤認成是飼料，吸引好幾隻小雞忘情狂啄，周圍的皮膚都被咬到紅腫，看著牠們傻傻「吃不到」的模樣十分好笑。

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這段影片分享出來之後吸引166萬網友觀看，許多人紛紛留言笑說，「這...要怎麼跟牠們解釋？」、「手感覺好痛喔」、「小雞們全體無言問號XD」、「琢得好用力」、「網友的手都不會痛嗎？周圍紅掉了耶」、「超可愛的啦哈哈哈哈」。

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