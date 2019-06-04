借船渡溪救嬌客！花蓮搶救2生病黑面琵鷺　送醫仍病重不治

▲花蓮溪口今年5月5日飛來一群瀕臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺，數量最多時共有24隻，為20年來空前盛況。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府農業處日前接獲民眾通報，有兩隻黑面琵鷺貌似生病癱軟於溪中沙洲，農業處保育與林政科立即派員，會同花蓮縣動植物防疫所人員前往，現場觀察後判定需救援後送，立刻協請第九河川局向台開農場商借船隻，載送救援人員渡溪前往溪中沙洲救援黑面琵鷺後送委託動物醫院救治。

兩隻黑面琵鷺體力虛弱，經檢查無外傷，有體外寄生蟲，臨床症狀為無法站立、軟頸、虛弱等，當日給予輸液及抗生素進行支持療法，防疫所並採集血液送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行肉毒桿菌毒素檢測。5月10日及11日兩隻病鳥陸續死亡，屍體寄送畜衛所進行剖檢，檢驗結果顯示體內有肉毒桿菌毒素、腸道有多量線蟲寄生導致下痢，推測死因為肉毒桿菌毒素導致低血壓缺氧，引發急性腎小管壞死，終致急性腎衰竭而亡。

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國家重要濕地花蓮溪口5月5日喜迎一群瀕臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺，數量最多時共有24隻，為20年來空前盛況，吸引了許多民眾賞鳥、拍照。

此次黑面琵鷺救援是花蓮縣首例，同時也是花蓮生態保育推廣有成的經典案例。透過民眾的自然觀察，發現異常後通報主管單位，機關接獲通報後立刻啟動救援行動，並與相關公部門與民間公司協調合作，顯示生態保育的觀念已於民眾與公部門心中扎根萌芽。

雖然兩隻黑面琵鷺都不幸死亡，但整個救援過程相關單位都獲得寶貴的救傷實務經驗，對花蓮日後保育工作執行與野生動物救傷後送經驗有很大幫助助。