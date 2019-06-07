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以為畫面定格！喜樂蒂牧羊犬玩疊疊樂　專業到轉角度保持平衡

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▲喜樂蒂牧羊犬玩疊疊樂。（圖／翻攝自Instagram＠my_aussie_gal）

喜樂蒂牧羊犬玩疊疊樂，穩到以為畫面定格。（圖／翻攝自Instagram＠my_aussie_gal，下同）

寵物小組／綜合報導

4歲的喜樂蒂牧羊犬Secret和馬麻玩疊疊樂遊戲，只見牠不慌不忙的用嘴巴瞧出最佳角度，再慢慢地取出積木，由於Secret在過程中都保持淡定，讓人產生錯覺以為手機當掉，但看見Secret成功取出積木後，不得不佩服牠的耐心和實力。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在Instagram帳號＠my_aussie_gal上傳這段影片，畫面中主人輕鬆取出積木，隔壁的Secret也不惶多讓，發現積木有倒塌的可能性，還會沉住氣判斷，轉個角度來保持平衡，Secret高超的實力，讓人誤以為畫面定格，網友看完後紛紛直呼不可思議。

請繼續往下閱讀...

影片不到一天就累積4萬多個讚，上萬則留言及分享，大家紛紛表示，「我覺得我的連線很糟糕，視訊停止了！」、「我以為手機當掉了」、「拒絕與可以打敗我的動物玩遊戲」、「好厲害的狗狗」、「我以為時間暫停了」、「天才狗狗」、「狗狗的技術比人類還好」、「這我給100分！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

關鍵字： 喜樂蒂牧羊犬疊疊樂定格

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