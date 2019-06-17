主人長期餵食滷鴨鵝肉　2隻愛犬胖成「迷你黑白豬」

▲大陸安徽有2隻狗胖到連走路都很困難，圖為其中1隻狗。（圖／翻攝自《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

安徽馬鞍山有名狗主人經常買滷味給家中飼養的2隻愛犬吃，長期下來，2隻狗胖到四肢肥短，走路一跛一跛的，看起來十分吃力，獸醫也警告狗主人，他的2隻愛犬都有新血管疾病和高血壓，不可以再放縱牠們的飲食，要改掉過往的習慣，否則會有生命危險。

根據《梨視頻》報導，大陸安徽馬鞍山有員警在訪查戶口時，發現當地有2隻因為體重過重，導致走路都有困難的狗。經詢問才得知，狗主人平常很喜歡在菜市場買滷鴨、滷鵝給愛犬當點心，長期下來，這2隻狗養成吃飽睡、睡飽吃的習慣，因此長成了現在這種福態。

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▲圖為另1隻胖到連走路都很困難的狗。（圖／翻攝自《梨視頻》）

狗主人表示，他在2隻愛犬發福後有帶去動物醫院檢查，發現2隻狗都有心血管疾病和高血壓，獸醫也開玩笑跟他提到，以後要是天氣炎熱或是夏天到來都要開冷氣給這2隻狗吹，免得天氣太熱狗會有生命危險，不過在飲食方面要嚴格控管，不可以再讓這2隻狗吃滷肉等高熱量的食物。但狗主人表示，雖然他現在有嚴格控管2隻愛犬的飲食，但這2隻狗早已經養成了吃滷鴨、滷鵝的習慣，因此若是不給牠們吃，牠們就會開始吵鬧。狗主人最後只好無奈的說到，如果真的不行，只能帶去醫院了。

該視頻在網路上發佈後，大陸網友紛紛表示，「把狗養成豬」、「還真以為是豬」、「這算虐待吧！」、「這叫豬狗？」、「人都不能這樣吃了，更何況是狗？」