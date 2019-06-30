「鱷魚貴賓」要找家！尖嘴暴牙超撒嬌　半月後「變美了..

▲小貴賓經過半個多月的照顧，變美許多。（圖／網友張志榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

願意給牠一個溫暖的避風港嗎？動物救援志工張志榮日前在荒郊野外抓紮，救援到一隻可憐的紅貴賓，只見牠身材消瘦，全身毛髮打結，嘴巴則局部爛掉，牙齒整個大外露。所幸張志榮發現了牠，趕緊用機車載回家安置。

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志工張志榮看到貴賓被人丟棄，下場如此淒慘，幫牠取了一個名字叫「小鱷魚」。張志榮幫牠洗澡、剃毛，並帶去動物醫院檢查身體狀況。他隔著籠子小心摸著鱷魚，誇讚牠很親人，身體沒什麼傷口，而且最棒的是「血檢通通過關」。

▲小鱷魚個性樂觀活潑，而且超親人。



小鱷魚歷經半個多月的照顧，毛髮終於不再打結，呈現舒爽的一面，嘴巴部分也變好一些。志工張志榮也在臉書分享「小鱷魚...找家喔！」，期盼能有好心人願意給小寶貝一個家。

網友看完小鱷魚慢慢變好，紛紛在底下留言著，「寶貝加油～祝福找到愛心好家庭幸福喔」、「變漂亮了，希望可以找到家」、「生命力很強！加油」、「祝福小鱷魚」，還有網友笑說，「明年可以去美國報名最醜的狗狗比賽，獎金有4.5萬台幣欸～」

領養代替購買，認養不棄養，飼養前請三思，詳情請私訊「張志榮」。

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▲小鱷魚：你願意給我一個家嗎？

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