他練習薩克斯風7個月　驗收成果「收服牛群」卡位搶聽音樂會

▲赫爾曼在田地演奏樂器，引來牛群圍觀。（圖／翻攝自推特／Erin Herrmann）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國奧勒岡州一名父親赫爾曼（Rick Herrmann）7個月前開始學習演奏薩克斯風，他日前終於找到忠實聽眾，答案是養在田地的牛群。當時他在動物面前吹奏樂器，曲目分別是《她如此可愛》（Isn't she lovely）與《龍舌蘭》（Tequila）；牛群們聽到聲音則深受吸引，紛紛包圍在他面前，就像在享受夏季音樂會。

赫爾曼的女兒6月25日在推特上傳爸爸演奏樂器的影片，至今吸引84萬人按下喜歡。這名父親當時在日落期間表演薩克斯風，原本牛群都在遠方吃草，聽到旋律竟默默靠近他，最後聚在一起專心聽著音樂；搭配一旁藍紫色的天空，看起來宛如明信片會出現的景色。

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my parents are such goofs they drove out to the backroads so my dad could play the cows the songs he’s been learning on the saxophone pt.1 pic.twitter.com/IHzgxtvo0N — Erin Herrmann (@erinmherrmann) 2019年6月26日

有趣的是，赫爾曼變化曲目時，前方有些牛群還跟著擺動身體，後方牛隻也趕緊前來「卡位」，這個場景讓他女兒爆笑出聲。赫爾曼告訴BuzzFeed新聞，他過去一直很想學習薩克斯風，「有天我想著，為什麼不是現在呢？我要去買（樂器）。」

經過7個月練習，赫爾曼的老婆有個好點子，何不演奏給牛群欣賞？他表示，自己本來就很喜歡牛，他夏天都會去農場消磨時光，「我有預感，如果我開始演奏，牠們應該會湧上來。」

▲赫爾曼用音樂收服牛群們。（圖／翻攝自推特／Erin Herrmann）



《福斯新聞》報導，赫爾曼說他的初衷只是想讓大家微笑，沒想到引起許多共鳴，「很多人度過艱難的一天，他們看著影片，臉上露出笑容。」不過，並非所有動物都熱愛音樂，他在家裡練習時，狗咬爛了薩克斯風的竹片。