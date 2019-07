他練習薩克斯風7個月　驗收成果「收服牛群」卡位搶聽音樂會

▲赫爾曼在田地演奏樂器,引來牛群圍觀。(圖/翻攝自推特/Erin Herrmann)

記者丁維瑀/綜合外電報導

美國奧勒岡州一名父親赫爾曼(Rick Herrmann)7個月前開始學習演奏薩克斯風,他日前終於找到忠實聽眾,答案是養在田地的牛群。當時他在動物面前吹奏樂器,曲目分別是《她如此可愛》(Isn't she lovely)與《龍舌蘭》(Tequila);牛群們聽到聲音則深受吸引,紛紛包圍在他面前,就像在享受夏季音樂會。

赫爾曼的女兒6月25日在推特上傳爸爸演奏樂器的影片,至今吸引84萬人按下喜歡。這名父親當時在日落期間表演薩克斯風,原本牛群都在遠方吃草,聽到旋律竟默默靠近他,最後聚在一起專心聽著音樂;搭配一旁藍紫色的天空,看起來宛如明信片會出現的景色。

my parents are such goofs they drove out to the backroads so my dad could play the cows the songs he’s been learning on the saxophone pt.1 pic.twitter.com/IHzgxtvo0N