蟑螂竟然長角！喵皇出拳招呼「獨角仙」　奴才嚇到送客

▲橘貓大戰獨角仙第一回合。（圖／粉專橘寶寶的夢奇地提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

本來想要讓家中貓咪認識新朋友，看起來卻像格鬥遊戲中的經典畫面，一邊是體型高大的橘貓，另一邊則是全身裝甲的獨角仙，臉書粉專「橘寶寶的夢奇地」分享了一張照片，可以看到雙方就要開始第一回合的死鬥，但這體型差距有點懸殊，把鼻只好趕緊送客，以免小小生命受到傷害。

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▲星期一不想上班的臉。（圖／粉專橘寶寶的夢奇地提供）

奴才以「瑪靡」和「把鼻」自稱，他們說「寶寶」是1歲3個月大的乖巧女生，當初是透過流浪動物花園協會領養來的，因為生活環境周遭的生態豐富，常能看到如螳螂、蚱蜢和蟬等等昆蟲，某日在家門口前發現了獨角仙，便邀請小客人進家中坐坐，與貓咪認識認識一下，「結果牠卻嗅了一下後就想使出貓拳攻擊，嚇得我們只好迅速將獨角仙請出家門。」他們笑說，「家中小孩真是不懂得待客之道！」

▲貓咪是每天都要吸的。（圖／粉專橘寶寶的夢奇地提供）

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▲是男朋友來找妳玩吧。（圖／粉專橘寶寶的夢奇地提供）

撇除這次不禮貌待客的事，瑪靡表示寶寶還是有很多可愛的舉動，譬如當肚子餓時會舉起小手來提醒奴才！除此之外寶寶也非常搞威（愛說話），常常在家人還在說話時就頂嘴，更多可愛的畫面也都被製作成梗圖，讓人忍不住直呼，「太療癒了！」

▼這會在電影院被萌死吧。（圖／粉專橘寶寶的夢奇地提供）

▼果然是小女生啊。（圖／粉專橘寶寶的夢奇地提供）

▲這樣睡覺太犯規了。（圖／粉專橘寶寶的夢奇地提供）

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