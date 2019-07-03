「星空下的匿行者」出沒！　麝香貓對決雨夜搶蟲蟲大餐

▲麝香貓潛行及打鬥的珍貴畫面。（影／農委會林試所福山研究中心主任劉一新提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

福山植物園生機勃勃，野生動物種類繁多，「福山四小福」之一的麝香貓潛行、打鬥，珍貴畫面近日被捕捉！農委會林試所福山研究中心主任劉一新長期追蹤麝香貓，他說麝香貓行蹤隱密不易被察覺，又有「星空下匿行者」的名號，此次拍下的畫面也將運用至友善環境的「福山學」教材中。





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▲麝香貓極其敏銳（圖／農委會林試所福山研究中心主任劉一新提供）

「福山四小福」指的是福山植物園內的四種小型哺乳類動物，包括果子貍、鼬獾、食蟹獴及麝香貓，果子貍的體型最大，相較之下麝香貓的體型最小，加上又是屬於夜行性動物，不只遊客難以一賭其風采，研究人員也耗費不少心血才得以捕捉珍貴畫面。

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劉一新拍攝的影片中，麝香貓互相打鬥，還有壓低身體潛行的行為，他解釋，打鬥行為大多是為了搶食、爭奪地盤和交配權，「影片中是兩方都想取食被燈光吸引來的蛾類和其他小蟲，彼此靠得太近，才引發打鬥驅離的現象。」另外潛行的行為則是其麝香貓的特性之一，遇到敵人或警戒時就會有這樣的動作。

▲小心潛行在樹叢間的麝香貓（圖／農委會林試所福山研究中心主任劉一新提供）

劉一新強調，野生動物的生態影像紀錄本就彌足珍貴，而麝香貓不但非常敏感，警戒心也極強，因此能夠記錄下這些畫面真的十分難得，「希望這樣的畫面能帶給觀賞者一定程度的感動，並有幫助推動環境保護！」他也補充，台灣的麝香貓並不是會產出咖啡豆的品種，兩者血緣關係屬於表兄弟，「麝香貓咖啡的產製過程不人道且殘忍，呼籲大家不要飲用。」

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▲體型嬌小的麝香貓看起來十分優雅（圖／農委會林試所福山研究中心主任劉一新提供）

劉一新近年來也致力推廣「福山學」，他解釋，「福山學就是透過維護、友善環境，達到療癒人類身心，同時也療癒這片被我們破壞得百孔千瘡大地的學問。」紀錄野生動物影像就是「福山學」非常重要的一章，透過活生生的紀錄與大家分享，友善環境是可以被營造，更是應該被營造的！

▲清楚捕捉到麝香貓珍貴畫面（圖／農委會林試所福山研究中心主任劉一新提供）



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