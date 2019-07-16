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地板出現「兩隻腳」奴才崩潰喊：誰吃的！　喵皇裝沒事

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▲地板上殘留的蜘蛛腳。（圖／網友提供）

 ▲殘留在地上的蜘蛛腳。（圖／網友提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

媽咪打掃時發現房間地板上有異物，靠近一看才驚覺是一對「毛茸茸的腳」，瞬間崩潰尖叫大喊「誰吃蜘蛛！！」她將照片分享至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，第一時間跑去質問家中喵皇，但2位聖上都淡定不願承認，媽媽無奈地說，「只好一整晚都不親牠們倆為妙了。」

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▲貓咪吃蜘蛛。（圖／臉書陳怡諪提供）

▲不止蜘蛛，抓蟑螂更是家常便飯。（圖／網友提供）

灰白色的Horlick與橘白色的白白是家中的兩寶，媽媽說當天她下班回家做日常打掃，在房間地板看到奇怪的垃圾，還以為是紙箱碎屑，近看才意識到是兩隻蜘蛛腳，趕緊起身想要找到剩下的屍體卻遍尋不著，「我問牠們牠們也不鳥我！」她只好只好一整晚都不親愛貓，崩潰祈禱著「拜託晚上不要出現六隻腳的蜘蛛！」

 ▲貓咪吃蜘蛛。（圖／臉書陳怡諪提供）

▲奴才在崩潰什麼？（圖／網友提供）

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兩隻貓咪與飼主的相遇可說是非常有緣分，Horlick是主人在工作地方附近發現的流浪貓，當時牠明顯與其他活潑的幼貓不同，非常虛弱地窩在角落，看起來是被母貓放棄的。媽咪心想，「要不要帶她去看醫生啊？看起來好虛弱。」沒想到下一秒Horlick就自己跳到腳上趴下，於是就帶回家服侍了。

白白同樣是在工作地方附近收編的，某天奴才目睹白白過馬路時被車輾斷大腿，趕緊將送到醫院，媽媽說提到，「醫生在手術結束後說牠有貓愛滋，幾乎不可能送養，所以也留下來了。」

▲貓咪吃蜘蛛。（圖／臉書陳怡諪提供）

▲剛來家中虛弱的Horlick。（圖／網友提供）

吃蜘蛛的照片一發布也引來許多網友熱議，「看起來一臉無辜的最可能是兇手。」，「強制刷牙(喂～」，「卡滋卡滋！」，「留了腿給你！！還想怎樣？」，「我的雞母皮直直竄XDDDDD」，想必媽咪內心一定早就留下陰影了。

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關鍵字： 灰白貓灰橘貓蜘蛛貓咪也瘋狂

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