柴翹家踩同伴墊高！　媽見「犯案現場」無奈回眸：不是我教的

實習記者曾珮瑄／採訪報導

你們倆太明顯了！馬來西亞飼主Daniel這天在家，看到1個月大的柴犬寶寶們企圖爬出紙箱牆，心生好奇拍了影片，意外收錄到柴寶姊姊Mika自願當梯子，奮力幫助妹妹Sakura蹺家的萌趣模樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴寶蹺家，媽趕到現場時也來不及擋了。（圖／Instagram／@mika_sakura_shibainu授權提供，下同）

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▲姊姊Mika和妹妹Sakura平常是玩伴。

2隻柴寶平常窩在一起玩，時不時會動歪腦筋搞怪，因為怕發生危險，大多時間都讓牠們待在厚紙板窩內。這天Sakura準備翹家，卻腿太短爬不上去，暖心的Mika見狀後在底下劈著腿幫忙，推了幾下屁股後，讓妹妹成功逃出。4歲柴犬媽媽Haruka隨著動靜趕來，卻未能及時阻擋姊妹倆的行徑，還回頭看了一眼，似乎有些無奈。

Daniel接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，Mika天生內向，雖然只有幫忙的份，但牠看著妹妹逃跑成功，自己在籠內孤單，也不斷嘗試想出來。而在籠外有箱子層層堆疊當台階，讓Sakura越獄時不會慘摔在地，Daniel也表示，箱子原先的作用是要防止紙板被柴寶推倒的，未料意外成了「幫兇」。

▲柴寶們平常很受媽媽Haruka疼愛。

Mika和Sakura的越獄影片獲得網友留言，「手足就是要合作無間」、「默契真好」、「下面那隻感覺很賣力地頂耶！」、「笑死，被抓到秒裝無辜」、「好可愛」、「好聰明的小狗狗呢」、「你都給這麼大的台階了，不越對不起你啊」、「媽媽一出現，馬上裝沒事」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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