柴犬穿鞋走出「達達馬蹄」　慌張腳無處安放「懸空定格..

實習記者曾珮瑄／採訪報導

忘記怎麼走了嗎？網友「哲b」日前替7個月大的黑柴「卡松」添購鞋子，想不到平常好動的狗狗，第一次穿鞋時，變得用「跳躍」的方式走路，看起來步伐相當輕盈，還會因為鞋子發出的聲音，時不時停下來、單腳定格在半空中。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲卡松嘗試穿鞋走路，單腳懸空定格。（圖／飼主哲b授權提供，下同）

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哲b接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，在大熱天帶狗出遊時，會擔心狗狗腳踩在柏油路上會被燙傷，所以都盡量使用推車載，不過卡松天生好動，喜歡到處跑，推車反倒會讓牠掙扎，「有時到的地方路上有尖銳石頭，讓牠走路很危險，或推車根本難以行進，才讓我決定買雙鞋給牠試試。」

▲為了防止腳燙傷，飼主替卡松添購了鞋子。

這天網路上訂購的鞋子到貨，卡松嘗試穿著在家走路，未料平時在家愛亂跑的牠，一穿上走路變慢了，還時不時因為鞋子發出「達達」聲音，讓牠驚訝地縮起腳定格，像是對自己的「腳步聲」感到疑惑。

卡松初次雙腳被穿上鞋，反應不排斥、不掙扎，也不會亂叫，似乎是覺得很新奇。不過狗狗穿鞋久了，難免會有不適，為此哲b也說，「其實這只是『最終備案』，平常還是開車載出去玩，大多以推車為主。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友看著卡松穿鞋的逗趣模樣，紛紛留言，「太可愛了吧」、「瞬間不會走路了XD」、「應該是裝了彈簧氣墊XD」、「跳的好可愛啊」、「哈哈哈哈，好可愛！穿完記得要脫掉噢，狗狗是用腳掌在散熱的」、「我達達的馬蹄」、「靈活的四肢」、「來兩雙XD」、「變輕盈了呢」。



事實上，先前也有專家指出，因為狗狗沒有汗腺，是透過腳底及口腔是散熱的，建議盡量不要包覆以免阻礙狗狗正常散熱運作；且指甲和足底的腳墊得不到自然的摩擦也會影響狗狗腳部運動導致腳掌變形。但有特殊醫療或清潔需求時，幫狗穿鞋子也是一種必要的足部保護。《ETtoday寵物雲》也提醒大家，做任何事情，若是狗狗表現出不喜歡的情緒，一定要立刻停止唷！



▲柴柴喜歡出遊。

▼卡松穿上鞋後，走路步伐幅度變大了。

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