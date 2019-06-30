才開炸雞！4「壯碩背影」衝來緊盯　1隻默默搶搖滾區

▲爸爸準備吃炸雞，毛孩們聞香而來。（圖／飼主錢老師授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

花蓮縣動物救援愛媽「錢老師」看見先生在飯廳吃炸雞，沒多久4隻狗「阿吉」、「荳荳」、「阿寶」、「吳波卡」紛紛聞香而來，幾隻汪身材都相當壯碩，看到吃的還是不肯放過，仔細一看椅子旁多了4隻腳，才發現另一隻狗狗「努努」選了最近的位置，畫面十分有趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲換個角度後，清楚發現努努蹤跡，也看見阿寶的經典坐姿。

▲毛孩們伙食超好。

錢老師救援共11狗，大多是工廠不當飼養被遺棄的親人毛孩，這天孩子們的開飯時間還沒到，但聞到食物的味道都紛紛衝來，「牠們幾個特別愛吃！平常母的吳波卡跟荳荳會乖乖等，但另外幾隻比較不安分，不給吃就會想跳到桌上，後來我先生幾乎都把肉分給牠們吃了，也額外留了一些給沒來搶的孩子。」

只見畫面中唯獨有一狗靜靜坐在另一旁，特別引來注目，為此錢老師說，「牠是努努，小時候親人，長大後變得比較孤僻，那天牠最後才到，比較特別的是，牠雖然愛吃，但不會一直要，吃到就會走掉了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲努努是排行第五的孩子，大約2個月大時住進家裡，如今已3歲多。

網友們見狗狗們身形壯碩，還乖坐在地要食物吃的畫面，紛紛留言，「你家伙食很好了，讓牠們視吃就好」、「狗狗比主人還要壯耶！每隻都好幸福～」、「壓力很大XD」、「明明冷氣溫度開的跟北極一樣 但還是狂冒汗」、「你們家最瘦的竟然是把拔」、「好想揉臉捏脖子肉」、「等等⋯這每隻都太胖了吧！」、「每一毛都長的雄壯威武」、「辛苦了」。

＊《ETtoday寵物雲》提醒您：毛孩們較不適合吃過度調味的食物，平常還是要盡量少給毛孩吃比較健康喔！

▲錢老師救援多隻毛孩，也經常餵養浪浪。

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