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柴姐妹看手機挑戰「複製貼上」　互相饋頭、同步動作

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▲柴犬姐妹花做出互動POSE。（圖／翻攝自Instagram／@9648miku）

▲柴犬姐妹花做出互動pose。（圖／翻攝自Instagram／@9648miku）

寵物小組／綜合報導

日本天才柴犬姐妹花Rina和Miku挑戰4連拍，不過這次飼主拿著手機裡的照片給牠們看，想測試毛孩反應力如何，未料姐妹倆配合度超高，不但能跟著照片同步，連要「互動」的動作都能完美演繹。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中2隻柴犬坐在一起，靜待主人指令，奇蹟似能做出和照片一模一樣的動作，其中有比較難的動作，不但需要將頭壓在對方頭上，還有先後次序，但柴柴們還是能做得相當流暢。

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平常姐姐Rina和妹妹Miku頭腦聰穎，常會同步接受指令，不過仔細看影片就能發現姐妹倆其實沒有專心看手機螢幕，反倒是一直盯著上方，飼主也在留言區自爆真相，原來拍攝影片當下有另外做出指令，毛孩們的動作才會如此同步。

雖然毛孩們並非真的都盯著照片做出動作，但姐妹倆的動作相當一致，還是引來網友留言，
「驚人！太棒了」、「太棒了！我想知道是如何學習的！」、「很聰明！」、「媽媽的教學法好厲害」、「Miku和Rina都很聰明」、「狗狗看起來昏昏欲睡了～可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 柴犬黑柴赤柴毛孩

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