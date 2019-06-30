幼柴挑戰爬樓梯！「尾巴頂地」突定格　奴才一看笑出來

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台東1個半月大的柴犬「魚丸」挑戰爬樓梯，但牠腿太短，在底下不停使勁還是爬不上去，折騰一陣子後，牠突然兩腳半蹲，雙手趴在階梯上就定住不動了，飼主「小勝」好奇上前，才發現牠正睡得香甜。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

小勝接受《Etoday寵物雲》採訪時表示，平常魚丸在家好動，非常喜歡到處亂跑，很少有斷電的時候，「牠之前對樓梯沒什麼興趣，這天可能突然感覺來了想挑戰，只是還太小上不去，我看到一半牠擺出奇怪的姿勢，就這樣定格了。」

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▲幼兒柴「魚丸」在樓梯上熟睡。（圖／飼主小勝授權提供，下同）

魚丸第一次挑戰樓梯，看來花了太多力氣，才會就地累倒，睡了大約半小時才「充電完成」，又變得有精神開始亂跑了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

魚丸萌萌的睡相引來網友留言，「太累了XD」、「這電沒充足」、「這裡趴著比較涼XD」、「這樣睡好不符合狗體工學喔，哈～」、「爬楼梯很累ㄟ⋯睡一下」、「才第一階而已餒XD」、「趕快抱緊處理」、「無法理解和奇特的姿勢都會特別好睡」、「休息是為了爬更多的樓梯」。

▲魚丸平常好動，突然斷電還是超萌。

▲柴：充完電又有精神了！

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