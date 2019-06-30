床被哥偷躺！小肉球暴走　嫩屁著地「螺旋轉」雷殘好糗

實習記者曾珮瑄／採訪報導

新竹縣9個月大的法鬥Kobe上完廁所準備回窩休息，卻看見汪姐姐「樂樂」霸佔床，牠當場內心崩潰，在家不停暴走式奔跑，跑到床附近準備示威卻突然「雷殘」，耍威風失敗只好跑到主人身邊哭訴。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

飼主接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，因為Kobe皮膚容易濕疹，才專程買材質透氣的黑色小床，但是樂樂偶爾會好奇坐上去，沒想到Kobe反應如此激烈，「牠還小又皮，平常特別愛捉弄樂樂，有時吃醋還會偷偷咬對方。」

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▲Kobe綜藝摔，動作跟表情都超到位。（圖／Instagram／@kobe_o918授權提供，下同）

畫面中Kobe在床外刺探軍情，不過動作太大，立刻就被樂樂擊退，牠滿是不甘心，飛快地轉了一大圈之，屁股著地不小心打滑，當場炫一個完美的「綜藝摔」，Kobe絲毫不覺得丟臉，快速起身後開始在家來回暴走，最後還裝無辜地跑到主人面前哭訴。最後樂樂主動退讓，Kobe一看到床空了，馬上衝上去睡覺宣示主權。

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主人說，Kobe跟樂樂平常和平相處，但偶爾還是會起衝突，這時他就會大聲問「球球呢？」，Kobe就會忙著找球玩忘記要吵架。

▲Kobe滿足地在黑色小床上睡美容覺。

姐弟倆的互動影片很快就吸引網友回應，「好好笑的綜藝摔」、「地板太滑了啦雷殘了哈哈」、「可以不要那麼搞笑嗎XD」、「還會滑倒轉圈」、「諧星出世」、「請問地板有打蠟嗎」、「牠會Breaking」、「真的太厲害了，竟然會街舞，有開班授課嗎！？我兒子要報名」、「屁股完美畫圈」、「最後甩尾技術高超欸」、「牠會屁轉耶」、「怎麼好像在打陀螺」。

▲天氣熱時Kobe愛睡在椅子上，但對床的佔有慾比較強烈。

▲Kobe在家中當老大，遇見陌生柴時卻變成膽小狗。

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