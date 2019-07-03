游泳水太淺啦！柴柴翹屁股下犬式　嘴邊「白麻糬」漂浮

實習記者曾珮瑄／採訪報導

天氣那麼熱，好想整天泡在水池消暑！桃園飼主Mei Wang這天帶狗狗美珠路過社區中庭，美珠見到造景水池誤以為是游泳池，就高高興興地跳進去，還在裡頭愜意伸懶腰，模樣相當可愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴犬「美珠」喜歡游泳。（圖／Instagram／@meichu1123授權提供，下同）

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美珠是個酷愛游泳的孩子，某次看到噴水池就快速跳入還玩得相當盡興，奴才才知道養到「水中蛟汪」。Mei Wang接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，為了要讓美珠玩水安全又開心，還特地買了泳裝，平常也由哥哥當教練陪同練習。

這天美珠突然又想玩水，但造景水池深度較淺，只好把屁股翹高做著瑜珈動作中的「下犬式」伸展腰部，臉浮在水面上時嘴邊肉也略微浮起，形成水池上有「白麻糬」的畫面，看起來相當療癒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

因為天氣熱，美珠這次一玩就是半小時，從水裡出來時還有點依依不捨。網友們看見汪泡水游泳的身影紛紛留言，「 好可愛」、「好涼好舒服喔」、「歐買尬，好可愛」、「 涼涼就好！會满足的！」、「好羨慕！我家柴柴都怕水」、「好可愛，想摸摸」、「想帶家裡柴柴一起去」。

▲美珠有專屬泳衣。

▼美珠游泳英姿。

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