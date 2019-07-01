請懶散哥遛狗卻收到「日光浴爽照」　網嘆：男人帶孩子方式

▲託付愛犬給哥哥，意外收到了張趣味照。（圖／飼主柴寶媽媽授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台北的飼主「柴寶媽媽」日前出國旅遊，叮嚀家中哥哥幫忙遛狗，卻收到了張認證照！只見畫面中，哥哥和12歲的狗狗「柴寶」躺在毯子上，舒服地曬著日光浴睡覺，毛孩牽繩的另一頭還繫在哥哥腳踝上。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

柴寶媽媽覺得畫面有趣，將照片放上臉書社團分享，她接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，其實柴寶是繁殖場的種犬，不停生小孩後得了疝氣被棄養，在因緣際會下由她收編，「當時柴寶預估年齡約6到8歲，被割掉聲帶不會叫，聽到鐵棒敲打的聲音會不停發抖，還是隻瘦如排骨的狗，因為牠的遭遇激勵了我，從此我加入宜蘭收容所當志工，希望能幫助到更多被不當利用的狗狗。」

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▲柴寶很喜歡曬太陽。

興許是因為在繁殖場關了多年，柴寶被收編後特別喜歡出門，也曾有過自己「離家出走」的經歷，「收養後幾日原先就排了出國行程，暫時把牠給哥哥帶，沒想到牠想找我，就趁著小孩開門時溜出去，一路穿越電梯、管理室，還差點走近捷運站，幸好有打晶片，柴寶後來被愛心人士送回，我那時心急得不得了，不停唸我哥粗心，後來在家會注意牠情況，出門也都一定繫牽繩。」

哥哥長期熬夜，到了假日就賴在家補眠，一睡都是12到18小時，但因為柴寶愛曬太陽，他外出遛狗時就把毯子放在草地上，人狗共曬日光浴，因為他先前曾差點丟失狗，卻又怕休息時可能會鬆手，所以這次特別在腳踝繫上牽繩，還不忘伸出一隻手放在狗狗肚子上，確保狗狗在身邊，畫面看起來相當溫馨、有趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片很快地就吸引網友留言，「會不會馬麻回來後，吵著哥哥每天帶出去溜XD」、「一起補眠，哈哈哈」、「都有顧到喔！出去溜溜，還有補眠！」、「沒錯丫，他有繫上牽繩了」、「人狗一起爽，安全措施也很完備」、「完全沒有違和感XD」、「完全貼近大自然...」、「男人帶孩子方式，一起補眠躺平」。

▲柴寶雖然有過一段不幸遭遇，但是卻很親人。

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