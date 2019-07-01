開門驚見「青苔瀑布」！　一粒橘貓頭悄探出：這是藝術

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▲橘貓「潔哥」堪稱破壞之王。（圖／飼主陳怡慈授權提供，下同）

▲橘貓「潔哥」堪稱破壞之王。（圖／飼主陳怡慈授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這破壞程度已經是「魔王」等級了！台北市飼主「陳怡慈」這天看見4歲橘貓「潔哥」又再搞破壞，並心疼地看著沙發外觀佈滿「流蘇」，「肇事者」悄悄探出頭，一臉理所當然，讓她忍不住大抱怨，「都已經光禿禿一片了，你還是不放過！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

潔哥的獨特創作大概花了2年時間，家裡的東西都保持完好，牠唯獨不願放過沙發，只要興致一來，不分白天黑夜都會亂抓，日子久了之後，沙發皮早已被抓出大量「綠柳葉」，連最裡面的泡棉也變得殘破不堪。

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▲潔哥哪裡都能躺。

▲潔哥哪裡都能躺。

事實上，陳怡慈為了守護家具，曾經購買一堆貓抓板，放在家裡各個角落吸引潔哥目光，連玩具都買齊了，但主子卻依舊不領情，「最近收編了隻白貓浪浪，雖然有點怕生，但跟潔哥感情不錯，應該是也有破壞王的潛力，為了這2隻主子，我最近添購了『防貓抓皮沙發』，希望防禦成功。」

潔哥的作品引來網友不少留言，「藝術品無價」、「貓咪表示：這不是破壞…這是藝術」、「還以為是青苔瀑布」、「有流蘇的東西都比較貴～」、「貓抓皮=比較耐抓=沒用，結案」、「牠的臉兇狠」、「我家沙發不止被抓還尿尿…」、「那我真是萬幸，貓兒子不喜歡沙發」、「鱷魚皮的應該耐用」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲潔哥咬咬撒嬌。

▲潔哥咬咬撒嬌。

▲新來的白喵還很怕生，躲在床底下偷看。

▲新來的白喵還很怕生，躲在床底下偷看。

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關鍵字： 橘貓沙發

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