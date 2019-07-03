洗澡了！米克斯「雙手擠事業線」　燦笑拋媚眼：我不依..

▲米克斯「葛拉」對鏡頭放電。（圖／Instagram／@grack_bebe授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中網友「阿寄」幫3歲狗狗「葛拉」洗澡，但汪星人雙手交叉笑著拋媚眼，阿寄見這模樣無奈表示，「這孩子是男生！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

討厭沐浴的葛拉約兩三周洗一次澡，每每進浴室前就會繞著客廳跑拖時間，這時奴才都得一把抱起才有辦法讓牠就範。阿寄接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，前幾天朋友聞到葛拉身上濃厚的異味，所以該洗澎澎了，「當時純粹想拍張照片『昭告天下』，想不到牠突然拋媚眼，意外拍下嫵媚一瞬間。」

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▲葛拉是隻愛撒嬌的狗狗。

畫面中葛拉雙手交叉夾住一條毯子，擠出筆直的「事業線」，對著鏡頭燦笑還突然眨眨左眼，拋了個電力十足的媚眼，就像在勾引拍攝照片的阿寄，似乎認為把人迷暈，就不用洗澡了。

葛拉是隻喜歡撒嬌的狗，平常會用頭蹭人或用鼻子頂手，若有人摸牠頭，就會高興地繞圈，若是散步也會主動親近其他狗主人，但對同類反而就變得冷淡了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

葛拉的撒嬌照片獲得網友留言，「啾咪～」、「很會」、「勾引誰啊」、「姿勢百分，媚感十足，被你誘惑了」、「啾咪、微笑、夾乳溝都來⋯⋯想電趴大家喔！」、「還擠乳溝⋯⋯」、「很妖嬌欸」、「別人家的汪都不會讓人失望」、「 腿很長ㄟ」、「流鼻血了⋯」。

▲汪：我超愛討摸摸啦！

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