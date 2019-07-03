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法鬥太皮被「憤怒鐵臂」十字固定　瞇眼享受泰式按摩

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▲豆奶因為太皮被「十字固定」了。（圖／Instagram／@soymilk_puppy授權提供，下同）

▲豆奶因為太皮被「十字固定」了。（圖／Instagram／@soymilk_puppy授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南8個月大的法鬥「豆奶」調皮搗蛋，這天被把拔用夾住頭動彈不得，但是牠卻一臉超享受，讓飼主「喬喬」疑惑，「這到底是處罰還是按摩服務？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

豆奶只要看到奴才用滾輪或小掃把打掃，就會興奮地亂追，但這樣可愛的舉動有時反而成為一種「阻礙」。每次喬喬都要先把牠抱起來，才能開始打掃，但豆奶超愛亂動，長久之下實在太麻煩，「把拔常看摔角節目，突然想到這個方法，後來就都用這招了！」

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▲豆奶被把拔手臂架住。

▲豆奶被把拔手臂架住。

畫面中豆奶坐在把拔腿上，雙手被架住臉擠成皺皺一團，嘴邊肉的「穴道」全被揉捏得服服貼貼，表情還是超淡定，看來很舒服，喬喬說，「這方法對牠很有效，也不會抵抗，現在只要散步回來要擦腳也會用，專屬牠的十字固定法讓我們做家事變得輕鬆不少。」

豆奶「享受懲罰」的照片集引來網友留言，「我以為在練武功」、「動彈不得啊」、「表情好到位XD」、「固定到臉變形了XD」、「泰式按摩？」、「滿享受的XD」、「讓我們歡迎John Cena（美國職業摔角手）」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲豆奶天生好動，一調皮起來很難控制。

▲豆奶天生好動，一調皮起來很難控制。

▲豆奶舒服地睡著了。

▲豆奶舒服地睡著了。

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關鍵字： 毛孩法鬥

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