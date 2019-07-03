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浪貓每天睡娃娃機台　見熟悉身影「高空丟碗」喵叫點餐

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

新竹市香山區有隻賓士浪貓出現在娃娃機台場上，見熟悉身影到來便把碗從高處往下推，還扯開嗓喵叫，像是在埋怨人太晚來放飯。其實幾個星期前貓咪初來乍到還很害羞，沒想到才吃過幾頓飯，便露出「喵皇」的本性。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

娃娃機台店劉姓店長習慣叫這隻貓咪「小鬍子」，他說貓咪是6月底時出現的，「這孩子很有防禦心，一開始很膽小不親人，我們娃娃機台主餵了天之後，牠現在只要看到認識的，就會不停喵叫討吃，習慣環境後也固定會睡在機台上。」

▲賓士浪貓似乎肚子餓，又等很久了，每每見到熟面孔就喵叫。（圖／劉姓店長授權提供，下同）

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▲賓士浪貓每每見到熟面孔就喵叫。（圖／劉姓店長授權提供，下同）

為了讓小鬍子餐餐吃飽，劉姓店長總是會先去買罐罐再到店裡，久了以後貓咪也認得他了，竟然會將手邊的東西推下催飯，「大多推下空碗、杯子、飲料罐，掉到地上發出聲音，再輕輕喵一下，我猜牠是用這樣的方式引起關注。」

▲小鬍子吃飽飯後，還要享受按摩服務。

小鬍子雖然見熟人會翻肚討摸，但對客人還是有防備心，也保有浪貓擅長求生的本性，平常劉姓店長或娃娃機台主不在時，牠也會自己走到附近便利商店，找認識的店員討罐罐，甚至討食討到商店裡的貓食都沒了，但幸好附近的人都很照顧流浪動物，看到也不會驅趕。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看見小鬍子的影片，紛紛留言，「好乖唷～」、「很派，還摔碗XD」、「收保護費，很派耶」、「騙罐頭跟按摩，服務要好一點嘿」、「摔碗意思很明顯⋯裡面怎麼是空的？」、「店裡有隻招財貓，大吉大利呀」、「哇靠，好兇，這哪是騙，根本是搶吧」、「這個三八痣好可愛」。

網友看小鬍子可愛，跟店長的互動也很有緣，紛紛推坑收編，為此劉姓店長也表示，「其實以浪貓來說，牠的確算很親人，又很討人喜歡，但家裡還有一隻貓，真的很猶豫要不要再收編，畢竟若決心要養牠，就得給牠一輩子。」

▲小鬍子看到鏡頭心生好奇。

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關鍵字： 浪浪賓士貓娃娃機

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