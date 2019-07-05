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癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！

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▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲菇菇從這個角度看起來很像「烤雞」。（圖／飼主張瀚升‎提供）

寵物小組／採訪報導

「飛行模式！會飛的雞腿！」飼主張瀚升‎分享刺蝟「菇菇」的可愛照片，只見752公克的牠躺在書桌墊子上，肥肥的後腿向後伸直，看起來就像一隻熱騰騰上桌的「粉嫩烤雞」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

張瀚升表示，4歲多的菇菇其實是因為癱瘓、脊椎錯位，才會出現這樣的姿勢。有些毛孩癱瘓後需要人幫忙擠尿擠便，但菇菇狀況還好，可以靠自己的力量如廁，因此張瀚升會給菇菇專屬床墊，避免牠的屁股沾到自己的屎尿。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲菇菇有專屬床鋪。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲菇菇有專屬床鋪。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲菇菇的專屬床鋪是特製的。（圖／飼主張瀚升‎提供）

事實上，張瀚升家中共有8隻刺蝟，全部都是收養而來，有的是別人撿到、無法處理的，有的也像菇菇一樣身體狀況不佳，甚至是小腿骨斷、 髖關節磨損、需要擠尿等等。菇菇當初則是因為原飼主是香港人，畢業後將牠送養，張瀚升才輾轉收編回家。

▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲菇菇因為癱瘓所以不會動。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲圓滾滾的。（圖／飼主張瀚升‎提供）

菇菇化身成為「飛行烤雞」的照片po上網後，網友們紛紛留言笑說，「真的很像雞腿XDD」、「好紮實……」、「好可愛又肥美」、「好想摸」、「我以為是烤雞呢！」、「腳要用鋁箔紙包起來（喂」、「阿嬤養的嗎」、「莫名的有喜感」、「原來是感恩節火雞呀！我還以為是胖刺刺呢！」

▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲「烤雞」上桌囉！（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲癱瘓刺蝟小肥腿向後伸直直　變「粉嫩烤雞」飛行模式上桌！。（圖／飼主張瀚升‎提供）

▲菇菇的「飛行模式」。（圖／飼主張瀚升‎提供）

值得注意的是，許多人可能會覺得毛孩圓滾滾的很可愛，但其實過胖對牠們來說十分不健康。據了解，正常的迷你非洲刺蝟體重應落在300到500公克，若是過肥將造成牠們身體病痛多，壽命也會比一般刺蝟來得短。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 刺蝟領養收編烤雞癱瘓

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