未來鏟屎官一腳突懸空　17歲汪保母「挺身護主」：別怕有我在！

▲狗狗當保母照顧小主人。（影／網友王媃媃授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「汪：你的安全我來守護！」17歲的米克斯Mei Mei是馬麻的貼心「保母」，這天牠看到小主人一腳懸空，著急的肉身保護，先用鼻子頂弟弟的腳，發現沒用就讓對方把腳放到頭上，超有愛的畫面讓上千名網友都融化了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲專業保母就是本汪！

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，Mei Mei年事已高，所以幾乎都在睡覺，加上關節退化，起身走動需要稍微攙扶，「那天不知道怎麼了，Mei Mei看到弟弟的腳從我身上滑落，緊張地快步前來，來回用身體頂弟弟的腳，最後溫柔輕舔護送小主人腳丫子回到安全地方。」Mei Mei操心未來鏟屎官的模樣，讓馬麻暖心直呼，「真的沒白疼牠了！」

▲馬麻說：Mei Mei不親人，連爸拔都會咬，所以很訝異會出現保護弟弟的舉動。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們紛紛留言表示，「狗狗很擔心呢！」、「 超棒的保母」、「好貼心的寶貝」、「母愛爆發」、「好貼心的姐姐，令人好感動唷」、「真的好可愛啊！」、「好感動的畫面」、「好棒棒的保姆喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Mei Mei：雖然我年紀大了，但還是會擔心弟弟的安危。

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