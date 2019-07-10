迷路歐告「警察是好人」舔又搖　熱心警找主人…原來是同事家的狗

▲屏東縣枋寮警分局佳冬分駐所副所長周耀煌等人巡邏遇到迷路小黑狗，竟然是分局同事家走失的狗。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局佳冬分駐所副所長周耀煌等人，日前執行巡邏勤務時，路旁一隻小黑狗開心地朝員警走過來，員警一看有項圈還拖著牽引繩，研判有主人，帶回派出所飼養，張貼「尋主啟事」，並請村長廣播、臉書發佈協尋，終於找到主人，原來是分局內同事，難怪小黑看到警察會那麼高興。

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▲警方臉書協尋主人啟事。

屏東縣枋寮分局佳冬分駐所副所長周耀煌等人、警員陳昱戎與警專實習生張勝傑日前執行巡邏勤務時，發現路邊有一隻小黑狗，原以為是一隻流浪狗，走近後發現狗狗的脖子上有項圈，還拖著牽引繩，研判是有主人的寵物犬。

而這隻小黑狗看到穿著制服的警察，就好像知道是好人一樣，很開心的朝著警察跑過來，更主動的舔舔警察的手掌示好，員警先將小狗載回所裡，並當起臨時狗保母提供飼料與水讓小狗止飢，並幫忙製作「尋主啟事」，請當地村長幫忙廣播，及在臉書上發協尋文，沒多久就順利聯繫到主人。

當主人到所裡認領時，驚見狗主人竟是同分局的同事，同事說，「當時他正帶著小狗在外頭散步，剛好遇到朋友小聊一下，怎知一轉頭狗就跑不見了，相當著急。」員警開玩笑地說，小黑狗應該是因為主人也是警察，所以迷路時看到同樣身穿制服的同仁才會急著跑來請求巡邏警員幫忙。

分局長黃國源提醒大家多多注意家中寵物及身邊財物的安全，若遇到疑似詐騙事件，要先養成查證習慣，是預防詐騙最重要的第一步！並透過165反詐騙諮詢專線查證，切勿在未查證情況下，進行交付現金或匯款的動作，以免上當。