「爆乳辣妹汪」賣雞蛋！嬌羞電客人　網暴動：全部給我包了

▲小皮：最近生意有點差...。（圖／粉專小皮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

喂！你在看哪裡啦！一隻可愛的迷你杜賓狗「小皮」被戴上爆炸頭，穿上性感的爆乳條紋小洋裝，只見牠的胸前還有兩顆白白的小雞蛋，化身性感的老闆娘。可愛的小皮還很會看鏡頭，擺出「嫵媚的嬌羞臉」，好像在說「咦！你在看...什麼？快來買雞蛋啦！」

小皮的媽媽時常替牠「盛妝打扮」。媽媽說，平時就喜歡幫小皮做各式各樣的造型拍照，當時土雞蛋看來很可愛，所以就試試看了！媽媽提到，自己先將蛋殼打破再剪齊，並在裡面塞滿滿的衛生紙，整體照起來效果就相當好。「很有趣！覺得賣雞蛋就要有賣雞蛋的造型啊～哈哈。」

請繼續往下閱讀...

一名喜歡小皮的粉絲，就將萌萌的照片分享到「有點毛毛的」社團，網友看完直接被萌暈，也搞笑說出色色留言，「都給我唄」、「好性感的皮」、「上胸滿有肉都」、「胸前孵的那兩顆，偶買定了」、「來哦～買雞蛋送兩粒哦」、「不小心眼光就往『那裡』飄」，還有人笑說，「小皮今天的胸部比較小喔XD」、「全部給我包了」。

▲小皮：本汪造型多變～樣樣都很適合！



媽媽時常在小皮的粉專PO出多張逗趣照，細心記錄著寶貝生活點滴。同時也提到，小皮平常都是赤裸裸，這些創意的服裝只有「短暫停留」，拍完就會馬上脫掉。小皮也是一隻快樂的狗狗，只是「生活上出現了一個有創意又搞笑的媽媽」！

更多精采影片：