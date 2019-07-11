ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「爆乳辣妹汪」賣雞蛋！嬌羞電客人　網暴動：全部給我包了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲「爆乳辣妹汪」賣雞蛋！嬌羞電客人　網友色色：今天OO比較小。（圖／粉專小皮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小皮：最近生意有點差...。（圖／粉專小皮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

喂！你在看哪裡啦！一隻可愛的迷你杜賓狗「小皮」被戴上爆炸頭，穿上性感的爆乳條紋小洋裝，只見牠的胸前還有兩顆白白的小雞蛋，化身性感的老闆娘。可愛的小皮還很會看鏡頭，擺出「嫵媚的嬌羞臉」，好像在說「咦！你在看...什麼？快來買雞蛋啦！」

小皮的媽媽時常替牠「盛妝打扮」。媽媽說，平時就喜歡幫小皮做各式各樣的造型拍照，當時土雞蛋看來很可愛，所以就試試看了！媽媽提到，自己先將蛋殼打破再剪齊，並在裡面塞滿滿的衛生紙，整體照起來效果就相當好。「很有趣！覺得賣雞蛋就要有賣雞蛋的造型啊～哈哈。」

請繼續往下閱讀...

一名喜歡小皮的粉絲，就將萌萌的照片分享到「有點毛毛的」社團，網友看完直接被萌暈，也搞笑說出色色留言，「都給我唄」、「好性感的皮」、「上胸滿有肉都」、「胸前孵的那兩顆，偶買定了」、「來哦～買雞蛋送兩粒哦」、「不小心眼光就往『那裡』飄」，還有人笑說，「小皮今天的胸部比較小喔XD」、「全部給我包了」。

▲「爆乳辣妹汪」賣雞蛋！嬌羞電客人　網友色色：今天OO比較小。（圖／粉專小皮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小皮：本汪造型多變～樣樣都很適合！

媽媽時常在小皮的粉專PO出多張逗趣照，細心記錄著寶貝生活點滴。同時也提到，小皮平常都是赤裸裸，這些創意的服裝只有「短暫停留」，拍完就會馬上脫掉。小皮也是一隻快樂的狗狗，只是「生活上出現了一個有創意又搞笑的媽媽」！

更多精采影片：

關鍵字： 迷你杜賓犬土雞蛋辣妹寵物

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

湯圓貓占按摩器「喬角度」狂嚕！瞇眼震動「肉都在抖」..

觸感毛毛像山苦瓜！　保育員幫「偽裝高手蛙」點名點到..

挑戰阿嬤理智線！屁柴天天在房門微蹲大號　網護航：這..

80kg高加索腿太長...游泳變「踩單車」　網笑慘..

勒頸重摔地上！涉虐狗UBA女球星「435字道歉」：..

貴賓看照片擺POSE！「完美五招」征服網友：乖的都..

歐告把家裡食物吃光光！老媽狂轟猛唸...牠海豹頭伸..

咖啡廳店貓霸占機車！開飛機曬太陽　車主爽翻：怎麼這..

海底畫面曝光！大石斑「一口吞掉」深海鯊魚　刁著尾巴..

影／阿財還沒回家！老闆傳牠監督客人吃飯照　媽尷尬：..

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：..

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無..

拜託讓我上去啦～萌金饋頭求情 「擠眉弄眼＋無辜臉」..

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人..

黃金鼠縮玻璃罐「腿通電」狂震 爸：該不會是皮卡丘附..

馬麻比幾根手指就「汪幾聲」拉拉開啟計算技能：簡單啦

地心引力害的！椅縫流出一坨肉 7公斤胖喵：人家只是..

哀傷鬆獅犬躲角落泛淚凝視　只摸貓不摸牠：把拔變心惹

與「屎」的距離！屁柴為吃超叛逆　大聲頂嘴+狂咬籠子..

潔癖歐告「站著泡澡」超乖巧！　腳痠露圓滾滾無辜大眼..

野兔咚咚過馬路…下一秒「大字形飛高高」　Googl..

主人快手削紅蘿蔔…歐告張大嘴精準接果肉　網：笑到肚..

給我出來！貴賓見「半臉女子」氣炸低吼　媽傻眼：哈囉..

手借校犬當枕頭躺！上課鐘響起…她尷尬求救：要怎麼辦..

手賤橘貓開紗窗讓「8爪好友」進屋！　下秒落跑害奴才..

小博美看著媽做美甲　2秒後「伸手放桌上」：我也要美..

心愛魚玩具不見！米克斯鬧脾氣「折手眼神死」　媽笑：..

「爆乳辣妹汪」賣雞蛋！嬌羞電客人　網暴動：全部給我..

帶小象散步被「狂按喇叭惡意逼近」！　象媽媽抓狂衝向..

中職／終於傷癒回到一軍　羅里奇渴望在燈光下比賽

快訊／IDF戰機迫降清泉崗　空軍司令部：僅輪胎嚴重..

馬大偉解盤／太空人@遊騎兵　「拆」莊買遊騎兵

潔癖歐告「站著泡澡」超乖巧！　腳痠露圓滾滾無辜大眼..

吳慷仁認了「婚姻恐懼症」　點出4大問題：別找我當伴..

蛋魚肉掌心大！孩子長超高「飲食6指南」曝...時機..

桃園打卡地標「紅色巴黎鐵塔」洗版IG　華泰名品城今..

佛州迪士尼樂園驚傳狂犬病　當局籲民眾勿接觸野生動物

孫協志爆戀上小11歲夏宇童　經紀人「2點聲明」：若..

野兔咚咚過馬路…下一秒「大字形飛高高」　Googl..

寵物動物熱門新聞

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

怕人貓第一次呼嚕　天天擁抱新媽

未來鏟屎官一腳懸空　17歲汪保..

大馬路上開車遛狗！牠無助「邊跑..

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

讀者迴響

熱門新聞

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

怕人貓第一次呼嚕　天天擁抱新媽

未來鏟屎官一腳懸空　17歲汪保..

大馬路上開車遛狗！牠無助「邊跑..

姐姐拉汪妹回家　傻眼結局網笑翻

慢慢現身寵物展　徐文良秒趴地板

哥幫剪指甲歐告變臉　換人超反差

13歲老狗發現自己被棄養　淚崩..

小黃金集體霸凌　貓被擠到臉變形

最新影片

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

拜託讓我上去啦～萌金饋頭求情 「擠眉弄眼＋無辜臉」萌翻全場

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面