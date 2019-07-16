灰鸚鵡「腳被咬掉」愛躺著睡　看電鍋空空「直接送一坨」媽傻眼

▲阿寺飛進電鍋便便。（圖／飼主Smile Chen提供）

寵物小組／採訪報導

灰鸚鵡「阿寺」這天偷飛到家裡的電鍋上，看裡頭空空如也，竟然直接贈送一坨便便。媽媽Smile Chen發現後整個哭笑不得，「真想把電鍋蓋子蓋起來。」其實，調皮的阿寺是繁殖場的殘缺鳥，雙掌都被咬掉，但牠活動自如，保持天真活潑的個性，讓人不疼也難。

Smile Chen受訪時表示，快6個月大的阿寺平常很喜歡到處躺、到處躲，「會待在電鍋，是因為我每天都會準備蔬果，常常從電鍋拿出蛋和一些吃的東西，所以牠會跑去電鍋裡找吃的。」因此，電鍋裡有時候就會出現一坨一坨的「小驚喜」，媽媽也只能認命擦乾淨，「會跟牠說（道理），但牠好像聽不懂，一直覺得電鍋裡就是有吃的。」

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▲阿寺的腳掌被親鳥咬掉。（圖／飼主Smile Chen提供）

特別的是，一般鳥類休息通常是站著或窩著，但阿寺總是到處仰躺，不僅天氣熱時會躺在水床上吹電扇享受，連吃核桃也可以躺著吃。Smile Chen說，阿寺沒什麼戒心，再加上沒腳掌，才特別愛躺。事實上，阿寺的腳掌是被鳥爸媽給咬掉的，因此成為殘缺鳥，因緣際會下才被收養。

▲阿寺喜歡躺著享受。（圖／飼主Smile Chen提供）

▲阿寺：水床好涼喔～（圖／飼主Smile Chen提供）

▲阿寺躺著吹電扇。（圖／飼主Smile Chen提供）

除了躺床以外，黏人的阿寺尤其喜歡躺在媽媽身上，有時撒嬌起來，甚至會直接躺在媽媽的臉上睡覺，讓她笑說，「我的臉不用打碼了。」Smile Chen也補充，因為阿寺過去的遭遇，她非常疼愛牠，「牠應該也知道，所以比較黏人。」

▲阿寺躺著吃核桃。（圖／飼主Smile Chen提供）

阿寺飛進電鍋還有到處亂躺的照片貼上臉書社團「灰鸚鵡俱樂部」後，網友們紛紛留言笑說，「好可愛喔」、「這個電鍋大小剛好」、「燉雞湯了！哈哈」、「燉烏骨人參雞湯」、「前輩子是貓咪，喜歡在盆狀物撲撲」、「電鍋或許可成牠私用馬桶哦！」

▲阿寺躺在媽媽臉上睡覺。（圖／飼主Smile Chen提供）