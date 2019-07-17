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敵人來襲！魚爸媽將孩子「吸進嘴內」　24小時護幼超顧家

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▲敵人來襲！魚爸媽將孩子「吸進嘴內」，24小時護幼超顧家。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲「慈鯛科」的魚為什麼會有「慈鯛」的稱號，就是因為魚爸媽的護幼行為而得名。（圖／臺北市立動物園提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

熱帶雨林是個自然資源豐富、卻又競爭十分激烈的地方！在臺北市立動物園內新開放的熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）中，設置專門照養熱帶雨林水域物種的區域。為了讓牠們可在相同水域生活、小魚不易被大魚吃掉等情況，保育員可是花費極大腦筋，努力顧好顧滿每種魚類，其中以「慈鯛科」的魚種最不用擔心。

園方表示，要考慮到每個物種適合的水質、大小、生活的區域、食性和隱蔽性。還要在那麼多種不同的魚類中，滿足每種魚不同的生活需求，難度可說是非常艱鉅，也使得保育員在魚種的選擇上，都是優先以狀況良好以及適應力較廣泛的物種為主。

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▲敵人來襲！魚爸媽將孩子「吸進嘴內」，24小時護幼超顧家。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲象魚就是狀況良好以及適應力廣泛的物種。

另一個困難點就是大多數的魚類都是屬於雜食性的，牠們為了生存、幾乎是有什麼就吃什麼，才不管自己所吃下去的小魚，是不是由保育員辛辛苦苦照養大的「室友」！動物園表示，為了克服魚群食性廣泛且可能會主動攻擊的問題，保育員打從一開始在單獨飼養的階段，就採取不餵食活餌的策略，以避免誘發大型魚類追捕其他小型魚類的本能。在長期的馴化之後，才得以形成現今熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome），水域中多樣且物種看似和平共處的榮景。

▲敵人來襲！魚爸媽將孩子「吸進嘴內」，24小時護幼超顧家。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲慈鯛科的魚類會一直保護子代，直到牠們可以獨立生活為止。

在競爭激烈的生存戰中，有種絲毫不在意其他大型魚類虎視眈眈的物種，就是慈鯛科的魚類。顧名思義，「慈鯛科」的魚為什麼會有「慈鯛」的稱號，或許就是因為魚爸媽的護幼行為而得名。園方提到，牠們會在卵或是幼魚時期，不眠不休地守護下一代，有些「慈鯛科」的魚爸媽甚至演化出「口孵器」的構造，當感受到威脅時，會將幼魚通通收到口中，保護幼魚不輕易受到攻擊，一直到孩子們長大而且能夠獨立生活為止。

▲敵人來襲！魚爸媽將孩子「吸進嘴內」，24小時護幼超顧家。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲大多數的魚類都是屬於雜食性的，牠們為了生存有什麼就吃什麼。途中為「紅銀板」（又名淡水白鯧）。

▲敵人來襲！魚爸媽將孩子「吸進嘴內」，24小時護幼超顧家。（圖／臺北市立動物園提供。）

▲大家有機會到熱帶雨林室內館（穿山甲館Pangolin Dome）參觀時，不妨多觀察留意，看看生態魚缸中，有沒有半透明的小魚苗們，在親魚旁邊悠遊的身影。

更多精彩影片：

關鍵字： 慈鯛熱帶雨林室內館

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