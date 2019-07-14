這是多少！米克斯「汪出精準數字」　眼神銳利狂賺肉肉



寵物小組／綜合報導

可以開課當數學老師了！粉專「跩哥壯壯～生活日記」14日在臉書社團「有點毛毛的」分享一則小短片，內容是汪星人坐在媽咪面前，眼睛銳利地緊盯手指頭，再依照口令汪出精準的數字，此舉令網友逗趣笑喊，「壯壯老師要開課了嗎？」

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媽媽手比一，笑問壯壯「這是多少？」壯壯看完後，立馬吠叫了一聲。接著媽媽又比二，壯壯又「汪汪」兩聲，當場獲得媽媽的大力讚賞，獲得小零食。媽媽一邊稱讚「好棒」，一邊突然比出數字要寶貝猜，果真壯壯每一題都答對，沒有給媽咪洩氣，為自己賺了好多肉肉吃。

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▲壯壯會數數字。（圖／粉專@跩哥壯壯～生活日記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



壯壯的粉專PO文寫著「不相信我會數手指頭的！請用力給它點進去，絕對跌破你眼鏡」。網友看完紛紛在底下留言，「好棒好厲害喔」、「壯壯你很聰明哦」、「壯壯是神犬啊」、「壯壯就是棒」、「壯哥好厲害，可以出國比賽了」、「嘖嘖，你用喵喵的叫，哥哥就買一桶潔牙骨給你」。

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至於壯壯現在擁有「傻笑的模樣」深植人心，其實在1年前時，牠可是隻曾把媽媽咬到送醫縫10針的猛獸汪，當時連家人都不敢隨便觸碰牠，沒想到媽媽花了1年的時間，才讓牠變成一隻人見人愛的小朋友！

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