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爸爸回來了！白柴開飛機「搖尾送信」　網抓包：是想換雞排吧

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拔拔你肥來惹有你的信喔 偶開飛機搖屁屁送信給你嘿 #拔拔手上的雞排口以分偶吃嗎 #厭世傲嬌臉撒嬌無極限 #歐巴的日常

白柴/歐巴發佈於 2019年7月9日 星期二

寵物小組／綜合報導

手上的雞排快點拿過來喔！台中的白柴「歐巴」這次不再臭臉了，以貼心的小天使之姿出現在爸爸面前。這天歐巴看到爸爸提著兩袋食物回家，開心地狂搖尾巴，並叼著爸爸的信給牠，如此溫暖的行徑...看似另有心機？

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▲爸爸回來了！白柴開飛機「搖尾送信」　網抓包：是想換雞排吧。（圖／粉專@白柴/歐巴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲歐巴知道「雞排回來了」，假裝送信裝乖巧。（圖／粉專@白柴/歐巴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小歐巴聽到開門聲，興奮地叼起信件，接著屁屁狂擺動，眼睛也開心瞇成一條線。只見歐巴飛機耳，咬著信封走來走去，還不時發出撒嬌的「嗚嗚聲」。爸爸看到歐巴這麼乖，也開心地呼喊牠的名字，一旁的媽媽看歐巴搖得這麼激動，直呼「你屁股快開花了啦」。

▲爸爸回來了！白柴開飛機「搖尾送信」　網抓包：是想換雞排吧。（圖／粉專@白柴/歐巴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐巴：本汪用信跟爸爸換雞排～

媽媽看穿歐巴的心機，以牠的口吻笑說，「柴：爸爸你肥來啦～有你的信喔！偶開飛機搖屁屁送信給你喔！啊爸爸手上的雞排可以分我吃嗎？」同時也大讚，歐巴真的超傲嬌、撒嬌無極限。

媽媽將小短片分享到柴犬社團，網友看完在留言處表示，「信給你炸雞拿來」、「屁股真療癒」、「開飛機兼搖屁股」、「歐巴屁股好會搖哦」、「原來是因為有雞排才這麼熱情呀」、「是想要換雞排吧哈哈」、「我家犬聞到雞排味馬上流口水給你看」、「雞排加手搖杯，一定要大力搖的」。

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▲爸爸回來了！白柴開飛機「搖尾送信」　網抓包：是想換雞排吧。（圖／粉專@白柴/歐巴提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐巴的表情大多都很臭，同時也是一隻超愛講話的「搞威柴」。

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關鍵字： 白柴寵物雞排

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