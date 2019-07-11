罐罐錢沒繳～貓奴神切6種廣播音　後勁太強笑爆網：壓力很大？

寵物小組／綜合報導

「貓：蠢材～快給本宮住口」！粉專「I Love 紅鬣蜥tima&小虎&うまい&太郎」時常貼出喵星人「舞麥」的可愛片。這天媽媽Marquise Li發揮創意，一連切換6種廣播音，模擬各種里長報告、訓導處報告、客服小姐等等等，如此搞笑的行徑讓小舞麥超傻眼，網友聽完則是笑到不行，直呼「媽媽非常有才」。

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從影片中可見，媽媽壓低聲音，「訓導處報告～黎舞麥同學，下課後請到總務處報導，您罐罐的錢還沒繳清，請盡速繳清謝謝。」接著又以播報走失的廣播音，叫舞麥小朋友到「剛剛買鳥蛋」的地方，您的媽媽在那邊等你。

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▲舞麥的眼神訴說牠已經放棄貓生了。



媽媽一連模仿多種聲音，一下是「里長處報告～里長處報告～請各位里民看到舞麥小姐，不要再餵牠罐罐了！她已經吃很多了～請各位里民配合，謝謝大家，報告完畢！」等到影片最後處，媽媽開始學起電信的客服小姐，將聲音壓得柔柔甜美，「中『滑』電信您好，敝姓吳，很高興為您服務。」、「哪個吳？」，結果媽媽用超逗趣的頑皮聲音回「舞麥的舞～」。

▲辛苦舞麥了。



媽媽將短片分享到貓咪社團，網友看完紛紛被笑翻，在底下留言著，「舞麥會瘋掉」、「Po主日常壓力很大嗎」、「麥：蠢奴給本宮住口」、「舞麥：我麻藥又忘記吃了」、「舞麥好無奈」、「阿木壞掉惹」、「樓主很鬧欸哈哈哈」、「最後一個後勁好強啊」、「超可愛的啦快要笑死」。

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