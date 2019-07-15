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見機車就想跳！志工曝「鳳梨田大黑」心酸過往：再讓牠兜風好嗎？

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▲見機車就想跳！志工曝「鳳梨田小黑」心酸過往：再讓牠兜風好嗎？（圖／翻攝自有點毛毛的@Alina Lee。）

▲大黑：有人願意給我一輩子的幸福嗎？（圖／網友江奕昀授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

一隻100分友善的小黑汪！網友Alina Lee13日在「有點毛毛的」社團分享貼文，幫忙推廣一隻住在嘉義鳳梨田的大黑汪，提到牠是一隻友善的孩子、100分的好孩子，期盼能在未來日子中，快快找到生命中的那位好主人。

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此篇貼文是由另名江姓網友在臉書「嘉義地區流浪毛孩關懷中心」所分享，她提到，大黑在鳳梨酥觀光工廠流浪約有半年，每天都很開心地找人撒嬌討摸摸，還會跟著觀光客走來走去，走到一半更是「自動翻肚」討摸摸。

▲見機車就想跳！志工曝「鳳梨田小黑」心酸過往：再讓牠兜風好嗎？（圖／翻攝自有點毛毛的@Alina Lee。）

▲大黑很親人，喜歡坐摩托車兜風。

長相憨厚、毛色黑亮亮的大黑，不僅蹭人撒嬌外，還很愛上工廠姐姐們的機車，哀求對方快點載自己出去玩！原PO提到，礙於一些遊客還是會怕狗，而且小黑明明這麼乖巧可愛，實在不忍心牠在戶外流浪，「應該有個家來疼惜牠的！」

原PO表示，大黑很喜歡坐機車，可能過去的主人也都這樣載大黑吧。「我們一起幫忙這麼親人的大黑，一起找一個家好嗎？找一個疼牠、照顧牠，也可以讓牠坐在摩托車上出門兜風的家好嗎？」目前大黑住在嘉義縣民雄鄉，是一隻已結紮的男生。（有意認養者可私訊志工江奕昀

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▲見機車就想跳！志工曝「鳳梨田小黑」心酸過往：再讓牠兜風好嗎？（圖／翻攝自有點毛毛的@Alina Lee。）

▲大黑：認養代替購買，領養不棄養！

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關鍵字： 認養領養

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