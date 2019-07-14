拍美美菜色忽然「屁鳥插入」！她崩潰罵髒話　網笑歪：加料囉

▲小屁孩鸚鵡真是會選降落的地點。（圖／網友林瑤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

小鳥跟貓咪都是讓人又愛又氣的生物！網友林瑤在臉書PO出一張崩潰的照片，內容是她這天好不容易煮完菜，正幫美美菜色拍照時，和尚鸚鵡「寶貝」竟然飛到花椰菜當中，兩隻小小腳就插在菜裡面，形成絕妙的保護色。一旁拍照的姐姐整個快崩潰，大罵「X！我媽的鳥到底在衝X小啦！我真的會瘋掉！」

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姐姐當時炒出一道青菜、一盤牛肉，面對自己的手藝感到相當滿意，滿心歡喜要替「滿滿的成就感」拍照時，寶貝就蹦出來搞破壞。姐姐好氣又好笑的說，「我當時正在抓角度，牠瞬間跳到我炒的青菜，然後定格...可能牠以為自己有保護色吧！我大叫了一聲，牠就被我媽很淡定的鏟走了。」

▲鸚鵡完美融入於菜色中。



整個事發過程不到3秒鐘，剛好被姐姐捕捉到這個場景。姐姐提到，寶貝是媽媽養的小鸚鵡，個性本來就好奇心重，而且對人類的食物特別感興趣，每次家人在吃東西的時候，牠就會跑過來湊熱鬧，常常讓人哭笑不得啊。

姐姐將照片分享到臉書，瞬間笑翻1萬多人。網友也壞心在底下留言，「只好再加一道菜了」、「牠表示這盤就是我的了，誰也搶不走」、「拍照不找的嗎，我來了（跳）」、「牠找到了保護色」、「牠也想亂入鏡頭嘛」、「鳥跟貓都是很7X的生物哈哈」、「下一道菜，烤小鳥」。

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